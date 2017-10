Viktor Zubkov vrea să candideze la preşedinţia Rusiei

Viktor Zubkov vrea să candideze la președinția Rusiei

Ştire online publicată Vineri, 14 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Viitorul premier rus Viktor Zubkov nu exclude posibilitatea de a candida la alegerile prezidențiale din martie 2008, transmite AFP, citând agențiile de presă ruse. „Dacă am realizări în calitate de premier, atunci nu exclud această posibilitate“, a declarat Zubkov, întrebat dacă intenționează să intre în cursa pentru Kremlin. El a afirmat și că va schimba structura guvernului, dacă va fi numit premier. „Structura guvernului nu este ideală. Reforma administrativă nu a fost foarte efi-cientă. Vor avea loc cu siguranță schimbări structurale“, a adăugat Zubkov. Președintele Vladimir Putin a acceptat miercuri demisia lui Mihail Fradkov de la conducerea executivului și l-a nominalizat pe Zubkov pentru funcția de premier, un responsabil din Ministerul de Finanțe. Propunerea Kremlinului a provocat o surpriză, analiștii așteptându-se ca alegerea lui Putin să se oprească asupra prim vicepremierului Serghei Ivanov, fost ministru al apărării și favorit la succesiunea președintelui. Analiștii nu se așteaptă însă ca Zubkov să fie alegerea lui Putin pentru Kremlin. Pe de altă parte, numirea unei personalități aproape necunoscute pare să repete scenariul ascensiunii la putere a lui Putin. Fost șef al KGB, și el era aproape necunoscut când a fost numit premier în 1999, cu șapte luni înainte de alegerile prezidențiale pe care ulterior le-a câștigat. În plus, analiștii și presa au speculat mult pe tema dacă Putin va alege o personalitate notorie sau un necunoscut. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declara recent că cel mai probabil va fi vorba despre o persoană cunoscută.Viitorul premier rus Viktor Zubkov nu exclude posibilitatea de a candida la alegerile prezidențiale din martie 2008, transmite AFP, citând agențiile de presă ruse. „Dacă am realizări în calitate de premier, atunci nu exclud această posibilitate“, a declarat Zubkov, întrebat dacă intenționează să intre în cursa pentru Kremlin. El a afirmat și că va schimba structura guvernului, dacă va fi numit premier. „Structura guvernului nu este ideală. Reforma administrativă nu a fost foarte efi-cientă. Vor avea loc cu siguranță schimbări structurale“, a adăugat Zubkov. Președintele Vladimir Putin a acceptat miercuri demisia lui Mihail Fradkov de la conducerea executivului și l-a nominalizat pe Zubkov pentru funcția de premier, un responsabil din Ministerul de Finanțe. Propunerea Kremlinului a provocat o surpriză, analiștii așteptându-se ca alegerea lui Putin să se oprească asupra prim vicepremierului Serghei Ivanov, fost ministru al apărării și favorit la succesiunea președintelui. Analiștii nu se așteaptă însă ca Zubkov să fie alegerea lui Putin pentru Kremlin. Pe de altă parte, numirea unei personalități aproape necunoscute pare să repete scenariul ascensiunii la putere a lui Putin. Fost șef al KGB, și el era aproape necunoscut când a fost numit premier în 1999, cu șapte luni înainte de alegerile prezidențiale pe care ulterior le-a câștigat. În plus, analiștii și presa au speculat mult pe tema dacă Putin va alege o personalitate notorie sau un necunoscut. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declara recent că cel mai probabil va fi vorba despre o persoană cunoscută.