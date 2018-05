Viktor Orban vrea un Schengen al Carpaților

Premierul maghiar Viktor Orban are planuri mari pentru al treilea mandat consecutiv în fruntea Ungariei. El a declarat în Parlamentul de la Budapesta că vrea un fel de Schengen care să grupeze națiunile din așa-numitul bazin carpatic, într-un nucleu asemănător cu cel vestic care grupează Franța, Germania, țările Benelux și cele scandinave.Viktor Orban NU a nominalizat statele respective, dar din punct de vedere geografic, Munții Carpați străbat, pe lângă Ungaria, alte șase țări central și est-europene - Cehia, Slovacia, Polonia, Ucraina, România și Serbia.În același timp, premierul s-a declarat un susținător al Uniunii Europene. „Avem nevoie de UE și UE are nevoie de noi, dar trebuie să renunțăm la visul nebunesc al Statelor Unite ale Europei”, a conchis șeful guvernului de la Budapesta.„Doresc să-i conving pe vecinii noștri că împreună am putea deveni regiunea europeană cu cea mai mare securitate, cu cea mai rapidă dezvoltare, un spațiu unitar din punct de vedere economic, comercial și al transporturilor în Bazinul Carpatic. Anii trecuți am dovedit de multe ori că nimeni nu trebuie să se teamă de maghiari, iar cei care cooperează cu noi, au de câștigat”, a spus premierul Ungariei.Viktor Orban a depus joi jurământul în al treilea mandat consecutiv de premier al Ungariei, după ce a fost reales în mod oficial de Parlament și a evocat proiecte până cel puțin în 2030.