Viktor Orban: Ungaria nu are nevoie de fondurile europene

Ştire online publicată Marţi, 06 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Viktor Orban crede că Ungaria va avea o creștere economică de 4% din PIB în următorii ani și nu are nevoie de fondurile europene.Economia Ungariei va crește cu 4% în următorii ani, va ajunge la un nivel foarte scăzut al șomajului până în 2022, timp în care salariile vor crește, și nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeană pentru a avea succes, a declarat marți premierul ungar Viktor Orban, prezentându-și agenda economică înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, relatează Reuters.Liderul conservator al Ungariei a intrat frecvent în conflict cu Bruxellesul din cauza unor legi care au sporit controlul asupra mass-media și a politicilor anti-imigrație. El a spus că Ungaria trebuie să rămână în Uniunea Europeană pentru a avea acces la piețele acesteia, și nu pentru că are nevoie de fondurile pe care le primește de la blocul comunitar.Orban speră să obțină un al treilea mandat de premier la alegerile din aprilie, partidul său Fidesz fiind pe primul loc în sondajele de opinie. El face campanie cu un mesaj ferm anti-imigranți și cu promisiuni de subvenții generoase din partea statului pentru familii și de creștere a pensiilor.Oficiali de la Bruxelles discută despre posibilitatea de a condiționa o parte din fondurile comunitare pentru țările membre de respectarea statului de drept, ca mijloc de a ține sub control Ungaria, Polonia și alte foste țări comuniste unde partidele aflate la guvernare și-au întărit controlul asupra mass-media și asupra justiției în ultimii ani, reamintește Reuters.Ungaria este astfel unul dintre statele cu cele mai mari beneficii nete din fonduri UE pe cap de locuitor. Primește de la Bruxelles circa 500 de euro de persoană reprezentând fonduri europene, comparativ cu un PIB per capita de circa 10.000 de euro.