Vika, o nouă specie de rozătoare, asemănătoare șobolanului, descoperită în Insulele Solomon

Ştire online publicată Vineri, 29 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

După ani întregi de căutări cu ajutorul camerelor de filmat montate în copaci sau folosind capcane, oamenii de știință spun că, în sfârșit, au zărit un exemplar în timp ce cobora dintr-un copac doborât de tăietorii de lemne, pe insula Vangunu, parte din arhipelagul Solomon.A fost adăugat imediat pe lista celor mai mari șobolani din lume, cu o greutate de aproape patru ori mai mare decât a unui șobolan obișnuit și cu o lungime de aproape jumătate de metru.''Vika trăiește în coroana copacilor, într-o pădure foarte deasă așa că este dificil de găsit. Este o specie rară. E posibil să nu existe foarte multe exemplare'', a spus joi Tyrone Lavery, expert în mamifere la Field Museum din Chicago, cel care a condus cercetarea.Șobolanul maroniu se hrănește cu nuci și fructe, are urechi scurte, o coadă netedă și picioare lungi care îi permit să se deplaseze printre copaci.Animalul face găuri în nucile de cocos după care mănâncă interiorul. ''Nu am găsit încă dovezi pentru acest lucru, dar am descoperit că pot mânca o nucă foarte dură cunoscută sub numele de ngali'', a spus Lavery.Doar câteva specii de șobolan rivalizează cu mărimea lui vika. Lavery spune că șobolanul gigant Poncelet, care locuiește în arhipelagul Solomon, este de două ori mai mare.Cea mai mare specie de rozătoare din lume nu este șobolanul, ci capibara din America de Sud.Fenomenul ''efectul insulei'' ar putea fi explicația pentru dimensiunile impresionante ale șobolanului vika și ale altor specii de rozătoare din insulele Solomon.''Efectul insulei sau sindromul insulei face referire la urmările pe care traiul pe o insulă le are asupra evoluției mărimii corpului. Pe insule, speciile mici, precum șobolanii, cresc mai mult în dimensiuni, înregistrează o densitate a populației mai mare și fac mai puțin pui'', spune Lavery.''Vika a ajuns pe această insulă unde nu existau alte mamifere mari care trăiau în copaci, mâncând fructe și nuci, așa că specia a evoluat în tendința acestui fenomen'', a precizat Lavery.Lavery spune că vika ar trebui considerată specie în pericol de dispariției din cauza exploatărilor forestiere care îi amenință habitatul.Cercetarea a fost publicată săptămâna aceasta în ''Journal of Mammalogy''.