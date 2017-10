Viitura concedierilor mătură portul Constanţa

Viitura concedierilor mătură portul Constanța

Cei care fac afaceri la malul mării susțin că portul Constanța este oglinda economiei naționale. Teoria lor se confirmă și pe timp de criză. Când unitățile de producție fac concedieri de sute de oameni, prestatorii de servicii portuare sunt nevoiți să închidă zeci de locuri de muncă. De la Minmetal la APM Terminal Valul disponibilizărilor a lovit în plin industria portuară. „La APM Terminal (operator de containere înființat de concernul Maersk) s-a luat măsura închiderii operaționale pentru o perioadă nedeterminată de timp. Prestațiile aflate în derulare au fost preluate de terminalul DP World. Cei circa 60 de lucrători au fost trimiși acasă, cu 75% din salariu” - afirmă Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. La alte unități, lucrurile stau mai rău. Compania Minmetal a trimis în șomaj 29 de persoane. La Frial, 17 lucrători și-au pierdut definitiv locul de muncă, iar la Umex, 19 persoane, afirmă liderul de sindicat. „Pe țeavă” se află și concedierile de la Romtrans – Sucursala Mol 1. 20% din personal urmează a fi disponibilizat, respectiv 84 de oameni. „Motivul îl reprezintă scăderea traficului sub 50% - spune Petre Costel. Disponibilizarea va avea loc conform contractului la nivel de ramură, fiind anunțată cu 45 de zile înainte, oamenii urmând să plece acasă prin martie. Sindicatul unității nu este de acord cu această concediere colectivă. În conformitate cu contractul colectiv pe ramură cei disponibilizați ar trebui să primească 6 salarii compensatorii, calculate la nivelul venitului mediu din ultimele trei luni.” Din informațiile noastre, rezultă că măsura concedierii colective va avea un impact social redus, deoarece sunt vizați în special lucrătorii care îndeplinesc condițiile de pensionare. Odihnă la comandă În alte unități portuare, patronatul a recurs la metode de reducere a cheltuielilor cu munca vie care nu afectează locurile de muncă. „La terminalul de containere DP World, unde se pare că traficul a scăzut cu 45%, oamenii sunt trimiși prin rotație în concediu de odihnă, câte 100 de persoane pe lună, inclusiv directorii. Măsura s-a aplicat începând cu luna ianuarie. În porturile dunărene, situația este chiar mai gravă. La Tulcea, Delta Nav, al cărei trafic a scăzut dramatic, ajungând să funcționeze la 15% din capacitate, oamenii au program de lucru de 4 ore pe zi. În portul Brăila, traficul s-a apropiat de zero. Angajații au fost trimiși în șomaj tehnic, cu 75% din salarii” - relatează liderul federației. Avertismentul lui Petre Costel Situația este din ce în ce mai dramatică. De remarcat este faptul că, deși numărul celor concediați este din ce în ce mai mare, nu sunt semne de creștere a tensiunilor sociale. „Constatăm că atât patronatul, cât și sindicatele dau dovadă de flexibilitate - remarcă Petre Costel. Sindicatele nu au anunțat acțiuni de protest. Ele au înțeles că economia este în criză, că nu există trafic de mărfuri pentru a ține în viață locurile de muncă. Desigur, sindicatele nu vor accepta să se facă angajări în locul celor disponibilizați, să fie aduși lucrători la negru ori să se recurgă la serviciile unor terți. Avem, deja, semnale în acest sens. Am înțeles că, în unele societăți, cei disponibilizați se organizează în echipe de muncă pentru a-și oferi serviciile când au nevoie patronii. Nu vom accepta o asemenea practică și ne vom adresa Inspecției Muncii.”