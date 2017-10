Viitorul Papă ar putea fi un latino-american, un african sau un asiatic

Ştire online publicată Miercuri, 13 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cardinalii vor avea de făcut o opțiune dificilă, într-o perioadă în care Biserica Catolică se confruntă cu o contestație internăși schimbări rapide în lume, iar de această dată, alegerea unui Papă din rândul prelaților latino-americani, africani sau asiatici nu poate fi exclusă.Numele noului Papă nu a fost cunoscut niciodată înainte de conclav. Nimeni nu a prevăzut alegerea lui Karol Wojtyla, în 1978, în schimb, în privința succesorului său, nume-roși book-makeri au pariat pe Joseph Ratzin-ger, persoana cea mai cunoscută din Curie.În orice caz, decizia Papei de a se retrage din cauza vârstei va avea „multă influență asupra alegerii noului Papă”, a apreciat expertul Marco Politi, notând că Biserica are nevoie de persoane mai tinere. Or, numeroși cardinali tineri și promițători provin din sudul lumii.„Colegiul sacru”, care trebuie să găsească un succesor pentru Benedict al XVI-lea, va număra 118 cardinali electori (care au o vârstă mai mică de 80 de ani), cu puțin sub limita admisă de 120. Din cei 118 electori care reprezintă aproape 1,2 miliarde de catolici, 62 vin din Europa, între care 28 sunt italieni, 19 sunt originari din America de Sud, 14 din America de Nord, 11 din Africa și alți 11 din Asia. Unul singur este originar din Oceania.Numeroși candidați occidentali, apropiați actualului Papă, teologi și intelectuali, au ceva șanse, potrivit cunoscătorilor Sfântului Scaun, chiar dacă simplul fapt de a fi occidental, european sau chiar italian este un handicap în ochii unor cardinali veniți de la Bisericile din sud, aflate în plină ascensiune. Unul dintre reproșurile aduse acestui pontificat a fost anume caracterul său prea „eurocentrist”.Cardinalul din Quebec, Marc Ouellet, prefectul Congregației pentru episcopi, și cardinalul Angelo Scola, arhiepiscop de Milano și teolog foarte apreciat de Papă, au fost adeseori citați în ultimul timp în „totopapa”, jocul pronosticurilor.Dar, potrivit unor analiști, ambii sunt intelectuali cărora le lipsește charisma pastorală, în timp ce Biserica Catolică are nevoie de un pastor în stilul lui Ioan Paul al II-lea, după pontificatul auster al lui Benedict al XVI-lea de reordonare și revenire la sursele credinței.Printre africani, cardinalul ghanez Peter Turkson, care conduce Consiliul pontifical „Justiție și Pace”, și cardinalul nigerian John Onaiyekan, care predică pentru coexistența pașnică între creștini și musulmani, ar putea fi favoriți. Cardinalii africani sunt adeseori cei mai conservatori în plan doctrinar.În afara schemelor prestabilite, noul cardinal al Manilei, Luis Antonio Tagle, în vârstă de 55 de ani, impetuos, dinamic, charismatic, este o stea aflată în ascensiune pe firmamentul Bisericii Catolice. Extrem de popular în Asia, filipinezul este, în același timp, modern și foarte ortodox în privința subiectelor doctrinare.La rândul lor, book-makerii, care deja au lansat pariurile, mizează pe un african - nigerianul Francis Arinze sau ghanezul Peter Turkson - sau canadianul Marc Ouellet. Dar italienii Angelo Scola, precum și secretarul de Stat Tarcisione Bertone sunt, de asemenea, menționați.