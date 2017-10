VIDEO/ Un SOMN de 195 DE KILOGRAME a fost prins în Rusia

Ştire online publicată Luni, 07 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Poveștile pescărești sunt de obicei "înflorite" de către pescari, însă aceasta este cât se poate de reală. Cinci ruși au prins un somn de 195 de kilograme.Captura a fost făcută în râul Volga, cel mai lung fluviu din Europa (3,692 de km). Cei cinci pescari ruși s-au luptat zeci de minute până să scoată la mal "monstrul" de 195 de kilograme, anunță Libertatea."Un adevărat Godzilla!", s-au amuzat bărbații pe seama capturii făcute. Apoi, acești nu au ratat momentul de a se filma cu peștele-gigant.Somnul (Silurus glanis) este o specie de pește răpitor de talie mare din familia Siluridae. Somnul are un corp lung, cu un cap turtit dorso-ventral; are o gură largă, care are pe laturi două mustăți lungi, sub gură fiind mustăți scurte. Corpul se termină fără o înotătoare codală propriu-zisă. În medie somnul are o lungime de 2 m, putând însă atinge o lungime de 3 m și o greutate de 150 kg.