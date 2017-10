VIDEO / Un şofer beat s-a rostogolit cu maşina, în aer, peste 15 metri

VIDEO / Un șofer beat s-a rostogolit cu mașina, în aer, peste 15 metri

Ştire online publicată Joi, 18 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Accident spectaculos miercuri noapte în Pitești. Un șofer s-a rostogolit cu mașina, în aer, nu mai puțin de 15 metri. Bărbatul încerca să scape de polițiști care îl somaseră să oprească. Șoferul avea și motive de fugă de oamenii legii - era băut și nu avea permis de conducere."S-a ridicat sus. Eu am crezut că se duce sus la becuri. S-a dat de vreo 5-6 ori după care a venit acolo jos. După ce a venit jos a făcut pirueta aia. Am permis din 80 dar așa ceva nu am văzut", a spus un martor, citat de Realitatea.netBăut bine, șoferul s-a dat în spectacol în fața jurnaliștilor. Ca prin minune, șoferul s-a ales doar cu o zgârietură!"A încercat să scape cu ajutorul vitezei a pierdut controlul volanului într-un sens giratoriu. Din măsurători rezultă că aproximativ 10-15 metri distanța pe care autoturismul respectiv nu a mai avut control cu solul. Nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere", a declarat Mihai Neagoe, șeful Poliției Pitești.Șoferul de ocazie s-a ales cu dosar penal pentru că a condus băut și fără permis.