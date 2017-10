VIDEO / TRAGEDIE de proporţii, la Melbourne / Zeci de victime, după ce o maşină a intrat în mulţime. Ce se întâmplă cu turneul de tenis Australian Open

VIDEO / TRAGEDIE de proporții, la Melbourne / Zeci de victime, după ce o mașină a intrat în mulțime. Ce se întâmplă cu turneul de tenis Australian Open

Ştire online publicată Vineri, 20 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Trei persoane au fost ucise și alte douăzeci rănite după ce un bărbat a intrat în mod deliberat cu mașina într-o mulțime de pietoni în fața unui mall din orașul australian Melbourne, au anunțat poliția și responsabili ai serviciilor de urgență, informează agenția DPA."Un bărbat a intrat în mod deliberat cu mașina în pietoni la mall. Avem în prezent trei persoane decedate și 20 de răniți", a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Stuart Bateson, reporterilor la Melbourne.El a anunțat că suspectul se află în custodia poliției și a adăugat că incidentul are legătură cu un atac prin înjunghiere într-o altă parte a orașului, comis mai devreme în aceeași zi și în care o persoană a fost rănită.Potrivit presei locale, bărbatul, purtând doar chiloți roșii și pantofi albi, a fost arestat în urma incidentului și luat cu ambulanța.Incidentul a avut loc în fața Bourke St Mall, pe cea mai aglomerată stradă din cartierul central de afaceri din Melbourne. Ambulanțele și mașinile de poliție au blocat strada și multe magazine din zonă au fost închise."Era un Commodore de culoare cafenie care venea cu cel puțin 70 de kilometri pe oră. Am auzit bufnituri și am văzut oameni aruncați peste tot", a declarat un martor la radioul local ABC.Poliția a declarat că turneul de tenis Australian Open, care se desfășoară în prezent la Melbourne, nu a fost afectat de incident.