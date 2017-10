VIDEO ŞOCANT. POLIŢIST EXECUTAT ÎN CAP, PE LA SPATE. "UN SUSPECT NE-A SPUS CĂ SUNT BOMBE ÎN TOT ORAŞUL". Alţi poliţişti, împuşcaţi de lunetişti

VIDEO ȘOCANT. POLIȚIST EXECUTAT ÎN CAP, PE LA SPATE. "UN SUSPECT NE-A SPUS CĂ SUNT BOMBE ÎN TOT ORAȘUL". Alți polițiști, împușcați de lunetiști

Ştire online publicată Vineri, 08 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

ActualizareUn suspect implicat într-o confruntare armată cu poliția s-ar fi împușcat după atacul care s-a soldat cu moartea a cinci polițiști și rănirea altor șase în Dallas (Texas, sud), a informat vineri postul local KDFW, citat de DPA.Șeful poliției din Dallas (statul Texas, sud), David Brown, a declarat că cei trei suspecți aflați în custodia poliției - doi bărbați și o femeie - nu cooperează cu autoritățile, iar un al patrulea suspect se află într-o parcare subterană și este implicat într-un schimb de focuri cu polițiștii, transmite vineri CNN.Autoritățile au făcut declarații cu privire la acest eveniment. Unul dintre ei a spus că sunt bombe aplasate în orașul Dallas. De asemenea, autoritățile aviației civile americane au decis să restrângă zborurile deasupra orașului Dallas.„Suntem în negocieri cu un suspect implicat în aceste atacuri. Suspectul cu care negociem a fost implicat într-un schimb de focuri și nu a fost foarte cooperant. Am reținut un suspect, o femeie, care se afla în zonă, într-un garaj. Am urmărit o mașină cu două persoane suspecte care purtau haine de camuflaj. Sunt reținute și interogate. Suspectul cu care negociem și care a fost implicat într-un schimb de focuri le-a spus negociatorilor că va ucide și va răni mai mulți dintre forțele de ordine și că sunt bombe peste tot, în garaj și în centru, așa că suntem foarte precauți în strategia pe care o abordăm, ca să nu rănim niciun ofițer și nici cetățenii din Dallas”, a anunțat șeful poliției din Dallas.„Încă nu suntem siguri că avem în custodie toți suspecții și continuăm să căutăm inclusiv în centrul orașului. Vom continua să căutăm până la primele ore ale dimineții, până ne asigurăm că toți suspecții sunt reținuți și interogați”, a adăugat Mike Brown.Martorii spun că au auzit 20 de focuri de armă, care au răsunat într-o succesiune rapidă. The Washington Post scrie că seful poliției din Dallas a precizat că doi lunetiști sunt cei care i-ar fi împușcat pe oamenii legii. Trei dintre cei zece și-au pierdut viața, doi fiind deja transportați la spital și se află în sala de operație. Alți trei polițiști se află în stare critică.Deocamdată nu a fost identificat niciun suspect.Proteste similare, dar lipsite de incidente au avut loc și în Minnesota și Louisiana, statele unde au avut loc zilele trecute două incidente în care au fost implicați polițiști și două persoane de culoare.În primul incident, în Minnesota, un polițist a împușcat un șofer chiar la volan, în timp ce acesta încerca să scoată permisul de conducere.În al doilea incident, în statul Lousiana, un bărbat de culoare a fost oprit în fața unui magazin, trântit la pământ și, deși nu opunea rezistență, a fost împușcat și ucis de polițiști.Ambele cazuri au fost urmate de proteste ale comunității de culoare și de explicații ale forțelor de ordine, care nu au convins opinia publică.