VIDEO / Nouă explozie în sudul Turciei. Bilanțul victimelor: trei morți și peste 50 de răniți

Di teqînê de heta niha 4 polîs hatin kuștin. Gelek birîndar hene.#Elazığ pic.twitter.com/t7IXdW3lpK — Amedo Med (@Amedo__Med) August 18, 2016

Trei persoane au murit și peste 50 au fost rănite, joi dimineața, după ce o explozie a avut loc la o secție de poliție din localitatea Elazig, situată în sud-estul predominant kurd al Turciei, potrivit autorităților, citate de Reuters, informează News.ro.Explozia are loc la doar o zi după un atac cu mașină-capcană asupra unei secții de poliție din provincia Van, situată în apropiere de frontiera iraniană, care a lăsat în urmă trei morți și 40 de răniți, scrie Reuters.Imaginile surprinse de jurnaliștii turci arată un nor gros de fum, care se ridică deasupra zonei unde a avut loc deflagrația. Însă, autoritățile turce susțin că militanții kurzi din PKK sunt în spatele acestui atac. Se pare că explozia s-a produs al ora locală 9.20 ca urmare a unei mașini-capcană, a cărei forță a reușit să distrugă întreaga fațadă a secției de poliție din Elazig.Deși Turcia a fost marcată în ultimele luni de ciocniri violente între forțele de securitate turce și militanții kurzi, localitatea Elazig nu a fost zguduită până în acest moment de violențe.Explozia are loc la doar o zi după un atac cu mașină-capcană asupra unei secții de poliție din provincia Van, situată în apropiere de frontiera iraniană și locuită în special de către minoritatea kurdă. Autoritățile turce au anunțat că în urma deflagrației trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 40 au fost rănite. Nicio grupare nu a revendicat până în acest moment atacul. Deși, militanții kurzi vizează adeseori secții de poliție sau avanposturi izolate ale forțelor de securitate turce.Turcia, stat membru NATO, se confruntă cu numeroase amenințări. Ca membru al unei coaliții conduse de Statele Unite se luptă cu Statul Islamic în Siria și Irak. Însă, Erdoga a declarat război și militanților PKK din sud-estul țării, după ce un armistițiu care a durat doi ani și jumătate a eșuat în iulie 2015, ceea ce a dus la cele mai sângeroase violențe între cele două tabere din anii ’90 încoace.