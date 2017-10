VIDEO. Jurnaliştii The Guardian au distrus hard diskuri cu probe de la Snowden

VIDEO. Jurnaliștii The Guardian au distrus hard diskuri cu probe de la Snowden

Sâmbătă, 01 Februarie 2014

Cotidianul britanic The Guardian a publicat vineri o înregistrare video cu jurnaliști care distrug sub privirile unor agenți ai serviciului britanic de informații (GCHQ) hard diskuri cu informații obținute de la fostul agent NSA Edward Snowden, scrie realitatea.net.În imaginile video postate pe site-ul codianului britanic apar trei jurnaliști care distrug aceste hard diskuri cu ajutorul polizoarelor și a unor burghie.Agenții de la GCHQ au urmărit cu atenție acest proces, înregistrându-l cu smartphone-urile lor.Snowden, care a provocat în repetate rânduri încă de astă vară controverse puternice după dezvăluirile cu privire la amploarea programelor de supraveghere ale NSA, în special cele ce vizau țări aliate ale Statelor Unite și pe liderii lor, ar fi sustras aproximativ 1,7 milioane de documente.Aproximativ 58.000 dintre acestea au fost până acum încredințate presei, conform redactorului șef al cotidianului britanic The Guardian.Snowden este inculpat în Statele Unite pentru spionaj și furt de documente aparținând statului.