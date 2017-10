VIDEO / James Kirk, la comanda celui mai mare distrugător american din istorie

Ştire online publicată Marţi, 08 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai recent, cel mai mare și cel mai modern distrugător american construit vreodată a început luni testele pe mare, la comanda sa fiind numit căpitanul James Kirk, omonim al miticului comandant din Star Trek, relatează Agerpres.ro.Marina militară a SUA nu a împins similitudinile până la a boteza nava USS Enterprise, ci a preferat s-o numească USS Zumwalt, în memoria unui faimos amiral.Nava — care a costat 4,3 miliarde de dolari — este un vas cu siluetă futuristă, care îi va permite să se joace de-a v-ați ascunselea cu radarele adversarilor.Datorită marilor sale suprafețe plane și înclinate, ea ar urma să aibă aceeași semnătură radar ca un vas de pescuit, deși lungimea sa este de 200 m și are un deplasament de 15.000 de tone.USS Zumwalt va fi echipat cu un sistem energetic integrat care, în afară de propulsie, îi va asigura alimentarea electrică a unor arme futuriste ca de pildă un tun electromagnetic, la dezvoltarea căruia US Navy lucrează de câțiva ani, precum și a unor lasere puternice.Acest distrugător are un pescaj destul de mic pentru a se putea apropia de coaste și a sprijini trupe aflate la sol cu tiruri de artilerie, având și o capacitate de apărare antiaeriană și putând susține lupte navale.Doar trei nave din această clasă vor mai fi construite, deși Marina Militară americană ceruse inițial 32. Congresul a decis însă să folosească altfel bugetul, potrivit AFP.