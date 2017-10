VIDEO. Cum arată una dintre cele mai frumoase piscine din lume

Ştire online publicată Duminică, 19 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

A costat două milioane de dolari, are cinci cascade și un tunel suficient de lung pentru ca pasionații de scuba diving să observe ce se întâmplă sub apă.Așa este descrisă una dintre cele mai frumoase piscine din lume, situată în Springville, Utah. Proprietarul acesteia și-a dorit ceva extravagant și care să îmbine pasiunea pe care o are pentru munte, dar și pe cea a scufundărilor, scrie ro.celebrity.yahoo.com.