VIDEO. Cum arată reşedinţa scoasă la vânzare a autoarei cărţii "Mănâncă, roagă-te, iubeşte"

VIDEO. Cum arată reședința scoasă la vânzare a autoarei cărții "Mănâncă, roagă-te, iubește"

Ştire online publicată Marţi, 22 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Reședința în stil colonial pe care romanciera americană Elizabeth Gilbert, autoarea volumului "Mănâncă, roagă-te, iubește" ("Eat, Pray, Love"), o deține în apropiere de New York, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 999.000 de dolari.Taxele anuale pentru această proprietate se ridică la 13.688 de dolari. Vila are patru dormitoare, două săli de baie și este cea mai mare casă din Frenchtown, un sat foarte cochet din comitatul Bucks, aflat la o oră de mers cu mașina de New York, scrie Mediafax.