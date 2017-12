VIDEO / Chris Rea s-a prăbuşit pe scenă în timpul unui concert

VIDEO / Chris Rea s-a prăbușit pe scenă în timpul unui concert

Duminică, 10 Decembrie 2017.

Chitaristul Chris Rea s-a prăbușit sâmbătă seară pe scena de la Oxford Theatre, în timpul unui concert, informează The Guardian. În urmă cu un an, artistul suferise un accident vascular cerebral.Muzicianul, în vârstă de 66 de ani, cunoscut pentru hit-ul „Driving Home For Christmas” din 1988 sau Road to Hell (1989), susținea sâmbătă, la New Theatre Oxford, cel de-al 35-lea concert din cel de-al 37-lea turneu al său când s-a prăbușit pe scenă. Concertul a fost anulat și muzicianul a fost transportat la spital, de unde mai târziu medicii au transmis că starea sa este „stabilă”.„A cântat minunat și apoi pur și simplu a căzut. Arăta destul de rău. Au tras cortina și am așteptat cu toții până ne-au anunțat să plecăm”, a povestit un spectator.Christopher Anton Rea, cântăreț și compozitor, s-a născut pe 4 martie, 1951, în Anglia.„Whatever Happened to Benny Santini?” este albumul său de debut, lansat în 1978. Primul single de pe albumul „Fool” - „If You Think It's Over” - a fost este cel mai mare hit al său din Statele Unite, ocupând locul 12 în Billboard Hot 100. Albumul a fost a fost nominalizat la premiile Grammy pentru categoria cea mai bună melodie a anului, pierzând în fața melodiei „Just the Way You Are” a lui Billy Joel.Chris Rea a lansat opt albume în anii 1980, între care „Shamrock Diaries”, „On The Beach și Dancing With Strangers”, compilația „New Light Through Old Windows”. „The Road to Hell”, care a fost lansat în 1989, a avut un succes masiv și a devenit primul său album numărul 1 în Regatul Unit. Au urmat „Auberge”, „God's Great Banana Skin”.„Espresso Logic” a ajuns în Top 10, iar „Julia”, melodie inspirată de cea de-a doua fiică a sa, a devenit cel de-al 11-lea single Top 40. O altă melodie, „Josephine”, inspirată de prima sa fiică, a cunoscut și ea un succes enorm.Rea a vândut peste 30 de milioane de discuri la nivel mondial.