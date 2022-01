VIDEO: Belgienii ies în stradă la Bruxelles pentru a manifesta împotriva noilor măsuri sanitare

Mii de oameni au ieșit în stradă la Bruxelles pentru a participa la o demonstrație împotriva noilor măsuri sanitare.

Miercuri, Comitetul Consultativ al Belgiei a anunțat că noile măsuri sunt menite să evite să fie nevoie să ia altele mai drastice la un moment dat, așa cum a decis Austria. Ultimele măsuri ale Belgiei au intrat în vigoare sâmbătă.Potrivit Antena3.ro câteva mii de oameni s-au prezentat la Bruxelles pentru a demonstra împotriva măsurilor Belgiei împotriva coronavirusului duminică după-amiază.Manifestația a început la Gara de Nord în jurul orei 13:00 și este organizată de „Samen voor Vrijheid” („Împreună pentru libertate”), care reunește mai multe organizații, precum Viruswaanzin, Fight for Freedom, The Human Side și Belgians for Freedom.