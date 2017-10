Victorie pentru Obama pe tema fiscalităţii: „Zidul bugetar“, evitat în SUA

1

e o victorie a la Pyrrhus!

Pentru ca volumul datoriilor guvernului SUA este impins la peste 16.400 miliarde de dolari. Deci, s-au infundat si mai mult in datorii. Nota de plata, va veni pina la urma. Indiferrent ce voteaza parlamentarii. In plus, Obama voia sa impoziteze suplimentar pe toti cei ce depasesc un venit anual de 250.000 USD. S-a obtinut un impozit suplimentar doar pentru toti cei ce depasesc 450.000USD anual. Este de dorit sa informati mai atent cititorii. In ce priveste solutiile Obama, in 4 ani nu a dovedit ca poate face ceva in domeniul crizei. Dovada marirea datoriei publice a SUA, pastrarea si amplificarea crizei mondiale si americane. (Obama nu face fata, Hollande stopat de legile franceze si justitie, socialistii greci falimentati... E clar ca stringa nu are solutii pentru criza asta, pe care tot ei au produs-o, cu politica lor de a avea grija de lenesii societatii. Sa vedem ce fac socialistii nostri -Plagiatorul, fascistul de Cta et.co- aliati cu comunistii mascati -plus turnatorii si securistii legendati- din PNL si PC). Miroase a fiasco mondial pentru stinga! Obama nu a reusit decit sa prelungeasca agonia economiei americane!