Victoria Nuland: "Nu Moscova va hotărî viitorul Ucrainei, ci poporul ucrainean"

Ştire online publicată Luni, 24 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Victoria Nuland, subsecretar de stat american pentru afaceri euroasiatice, a declarat sâmbătă, la Kiev, că are convingerea fermă că nu Moscova va hotărî viitorul Ucrainei, ci poporul ucrainean, relatează agenția de presă Unian. "Nicio țară nu are dreptul să decidă viitorul altei țări. Nicio țară nu are dreptul să hotărască asupra alianțelor altui stat. Ușile NATO sunt deschise tuturor statelor din spațiul euroatlantic, care corespund standardelor extrem de ridicate ale Alianței Nord-Atlantice și care sunt capabile să-și asume responsabilitatea ce revine din această aderare", a afirmat Nuland, comentând cu privire la decizia noii coaliții de guvernământ de la Kiev de "a anula statutul de țară nealiniată al Ucrainei" și a relansa procesul de aderare la blocul nord-atlantic."Nu Moscova va hotărî viitorul Ucrainei, ci poporul ucrainean. În ceea ce privește Alianța, Ucraina și NATO urmează să aibă o discuție în acest sens, dacă și atunci când Ucraina va dori aceasta", a mai spus subsecretarul de stat american, scrie Agerpres.