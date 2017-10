Victoria Nuland îşi prezintă scuze faţă de UE după ce a rostit cuvinte nediplomatice la adresa acesteia

Victoria Nuland își prezintă scuze față de UE după ce a rostit cuvinte nediplomatice la adresa acesteia

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul de Stat adjunct american pentru Europa, Victoria Nuland, și-a prezentat scuze față de Uniunea Europeană după ce a rostit cuvinte nediplomatice la adresa UE cu privire la criza europeană.Într-o înregistrare audio a unei conversații telefonice difuzate joi pe YouTube, oficialul american este auzit spunându-i interlocutoului său: "F... UE".Nuland, a cărei voce poate fi clar identificată, are o discuție cu un bărbat care este foarte sigur ambasadorul Statelor Unite în Ucraina, Geoffrey Pyatt. Cei doi diplomați discută timp de patru minute despre rezolvarea situației politice din această țară.Conversația, care pare să fi fost înregistrată fără știrea protagoniștilor și care a fost difuzată pe YouTube înainte să circule masiv pe Twitter, nu este datată și este imposibil de autentificat în mod sigur.Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat Jennifer Psaki nu a dezmințit acest apel telefonic, dar a refuzat să spună mai multe despre o "conversație diplomatică privată".Ea a asigurat că nu are "detalii din surse independente cu privire la originea înregistrării de pe YouTube", dar a acuzat autoritățile ruse că fac publicitate în jurul acestui caz, difuzând înregistrarea pe Twitter. Ea a apreciat că metodele Rusiei au "căzut foarte jos".Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat Jennifer Psaki nu a dezmințit acest apel telefonic, dar a refuzat să spună mai multe despre o "conversație diplomatică privată".Ea a asigurat că nu are "detalii din surse independente cu privire la originea înregistrării de pe YouTube", dar a acuzat autoritățile ruse că fac publicitate în jurul acestui caz, difuzând înregistrarea pe Twitter. Ea a apreciat că metodele Rusiei au "căzut foarte jos", scrie Mediafax.