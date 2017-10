Victimele comisioanelor ascunse

Ştire online publicată Miercuri, 19 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cheltuielile ascunse ale creditelor și depozitelor bancare sunt motivele principale care au dus la criza creditelor din Statele Unite ale Americii. Clientul încheie contractul și, peste 1 an, se trezește că are de plătit o dobândă de două ori mai mare, vreo 5-6 comisioane de administrare a contului și alte două sau trei taxe de dragul taxelor. În aceeași situație s-a trezit și Toma R., un constănțean care a fost nevoit să își anuleze depozitul bancar tocmai din cauza comisioanelor-surpriză. Astfel, potrivit spuselor sale, la sfârșitul săptămânii trecute, s-a deplasat la bancă pentru a face un nou depozit. Casierița i-a solicitat un comision pentru „realimentarea unui cont curent, prin care se desfășurau operațiunile bancare”. Nelămurit de „explicația“ primită, clientul a solicitat mai multe detalii și a aflat că „de la 1 octombrie, fără a informa deponenții, banca a început să perceapă un comision de 1,75% pe lună, pentru gestionarea contului”. „Făcându-mi rapid un calcul, am constatat că nu mai este rentabil să-mi păstrez economiile la banca în cauză. Am cerut anularea operațiunii de depunere a banilor. Cu greu și nu înainte de a fi nevoit să plătesc o penalizare, mi-am primit banii înapoi. Am aflat că, în contul meu, se vărsau dobânzile aferente depozitelor pe care le avem la bancă, se percepea un comision, apoi dobânzile erau vărsate în depozitele respective, percepându-se un nou comision”, spune Toma R., în mail-ul trimis redacției „Cuget Liber”. Adresându-se unei angajate mai experimentate, constănțeanul a aflat că acel comision de 1,75% nu era, de fapt, „la sută”, ci doar de 1,75 lei/lună. „În spatele măsuțelor de la bănci de așteaptă oameni drăguți și amabili, care îți oferă servicii deosebite și pliante atrăgătoare. Dacă îți dă însă prin cap să ceri mai multe detalii despre un produs și să încerci să afli dacă există sau nu cheltuieli ascunse, atitudinea bancherilor se schimbă radical. Ți se spune să mergi la altă bancă, dacă nu îți convine”, mai spune Toma R. Ca și alți constănțeni, probabil, constănțeanul păcălit de bănci se întreabă cum de mai au instituțiile acestea clienți, când percep dobânzi imense și câștigă enorm din operațiuni mascate ca gestionarea, administrarea sau îngrijirea conturilor și depozitelor. „Sunt situații când mergi să îți ridici depozitul și primești mai puțini bani decât ai depus. În aceste condiții, salteaua este mai bună, mai ales că nu râde de tine și de prostia ta. Vorba aceea… pe banii mei”, încheie Toma R.