VEZI AICI DOCUMENTARUL PRIN CARE BRITANICII NE PUN LA ZID / "Vin românii", difuzat de Channel 4

Ştire online publicată Luni, 23 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Documentarul de pe Channel 4 prezintă poveștile mai multor români care își spun singuri povestea, iar personajele sunt oameni care trăiesc în mizerie, de pe o zi pe alta.Primul episod din documentarul "The Romanians Are Coming" ("Vin românii"), difuzat de postul de televiziune britanic Channel 4, prezintă poveștile a trei români ajunși în Marea Britanie din perspectiva lor.Personajul narator al primului episod al documentarului "The Romanians Are Coming" ("Vin românii") este un rom român, Alex Fechete Petru, care povestește despre cei 20.000 de români care au ajuns în Marea Britanie anul trecut, dintre care majoritatea contribuie la prosperitatea economiei britanice, relatează The Independent, în ediția electronică.Primul episod din documentarul Channel 4 "nu este reprezentativ pentru comunitatea românească din Marea Britanie,ilustrând doar un segment social redus ca număr", se spune într-o precizare a MAE. Însă, conform informațiilor trimise de realizatori următoarele episoade "vor prezenta și alte cazuri de români, mai bine integrați în societatea britanică", adaugă MAE. "Urmare demersului întreprins de ambasada României la Londra, producătorii emisiunii au modificat textul în trailer-ul de promovare a filmului introducând o prezentare mai amplă a contextului acestui documentar în care se subliniază dimensiunea umană a filmului", mai spune MAE.Comunitatea românilor din Marea Britanie a reacționat în urma difuzării documentarului despre imigranții originari din țara noastră. Românii din Regat au organizat un protest chiar în fața sediului televiziunii Channel 4.Ambasada României la Londra a reacționat. „Sunt îngrijorat că acest program poate reflecta într-un mod lipsit de obiectivitate realitatea socială a românilor din Marea Britanie. Prezentarea doar a unor aspecte negative, care sunt izolate și deloc reprezentative pentu comunitatea românească, este nedreaptă și foarte discriminatorie”, a apreciat ambasadorul român la Londra, într-o scrisoare trimisă producătorului emisiunii de la Channel 4, scrie antena3.ro.