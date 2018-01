Veşti bune! Un mare actor revine în televiziune, după o pauză de 20 de ani

Vești bune! Un mare actor revine în televiziune, după o pauză de 20 de ani

Ştire online publicată Duminică, 14 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Noul serial va conține șase episoade, a anunțat, într-un interviu acordat pentru The Hollywood Reporter, Amy Powell, președintele studioului Paramount Television, care va produce "Catch-22" în colaborare cu Anonymous Content.În această perioadă au loc negocieri și cu platforma de streaming video Hulu în vederea includerii acesteia în echipa de producție, a dezvăluit pentru AFP o sursă, confirmând informațiile publicate de mai multe companii mass-media americane.Potrivit declarațiilor făcute de Amy Powell, actorul George Clooney, în vârstă de 56 de ani, care are în palmares două premii Oscar, va primi aproximativ 1 milion de dolari per episod pentru prezența sa în serialul "Catch-22".Va fi pentru prima dată când George Clooney va interpreta un personaj recurent într-o producție de televiziune după ce a jucat în "Spitalul de Urgență" (1994-2009), serialul care i-a adus celebritatea.În acel serial foarte popular, starul american a interpretat rolul medicului Doug Ross, care a demisionat din spitalul din Chicago în care se desfășura acțiunea show-ului TV în episodul difuzat în Statele Unite pe 18 februarie 1999. După aceea, George Clooney s-a lansat în cinematografie și de-a lungul anilor care au urmat și-a construit o carieră de succes pe marele ecran.Ulterior, starul american a avut câteva apariții episodice în serialul "Spitalul de Urgență", inclusiv în 2009, anul în care a fost difuzat cel de-al 15-lea sezon al show-ului TV, care a fost și ultimul.Romanul lui Joseph Heller, care a fost deja adaptat pe marele ecran de regizorul Mike Nichols în 1970, are o acțiune plasată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și evocă aventurile fictive ale căpitanului John Yossarian, un aviator american care încearcă să se sustragă operațiunilor militare pretinzând că era afectat de o maladie mintală.