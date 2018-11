Veste tristă pentru fanii Spider-Man, Iron Man sau X-Men. A murit o legendă!







Anunțul decesului a fost făcut de fiica lui, JC. O ambulanță a venit la locuința lui Stan Lee din Hollywood Hills, care l-a transportat la Centrul Medical Cedars-Sinai. Medicii de aici au declarat decesul.



Stanley Martin Lieber, cunoscut drept Stan Lee, s-a născut pe 22 decembrie 1922, la New York, din părinți evrei care au plecat din România: Celia Solomon și Jack Lieber.



A fost desenator, scriitor, editor, om de televiziune și fost președinte al Marvel.



În colaborare cu mai mulți artiști, precum Jack Kirby și Steve Ditko, el a creat personajele Spider-Man, Hulk, Doctor Strange, Fantastic Four, Iron Man, Daredevil, Thor, X-Men, Black Panther și The Avengers.