Veniţi în vacanţă cu insecticidul în poşetă!

Veniți în vacanță cu insecticidul în poșetă!

Ştire online publicată Marţi, 26 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Deși se obișnuia ca, în fiecare sezon estival, să se facă, periodic, dezinsecție și deratizare, în oraș și stațiuni, în prezent, aceste servicii se lasă așteptate. Din această cauză, gândacii și țânțarii colcăie în sudul litoralului, fără ca cineva să ia vreo măsură. Mai grav este faptul că mulți locatari se plâng că la ghenele de gunoi din perimetrele blocurilor au apărut șobolani care răscolesc deșeurile menajere, oamenii temându-se să se mai apropie de locurile cu pricina. „Am fost să arunc găleata cu gunoi la ghena din spatele blocului și am încremenit. Printre maldărul de deșeuri, ambalaje și pet-uri ce se strânseseră în cantități mari am văzut un șobolan. M-am speriat foarte tare și am aruncat, în grabă, resturile, pentru că m-am temut să nu mă muște. Așa ceva nu am pățit vreodată și locuiesc în zona centralei nr. 12 de mai bine de 11 ani”, a declarat Luminița Stan. Și turiștii simt disconfortul creat de muște, țânțari și gândaci, mai ales după lăsarea serii, când iau, la pas, orașul sau stațiunile. „Nu știu ce se întâmplă la Mangalia, dar până acum nu am văzut atât de mulți țânțari și gândaci. Vin frecvent în zonă, eu și familia mea preferând, de ani buni, sudul litoralului, astfel că știu cum arătau, verile trecute, orașul și stațiunile. Mai mult, în fiecare an, ne-am adus și prietenii din străinătate care au apreciat curățenia ce se făcea remarcată în zonele sudice. Acum, însă, sunt foarte dezamăgită și chiar intrigată din cauza lipsei de implicare a autorităților locale”, a declarat Marioara Vilău, din Focșani. Nici masa la restaurant nu le mai tihnește clienților din cauza roiurilor de insecte. „Am fost la Neptun cu prietenii să servim cina la o terasă unde știm că mâncarea este foarte bună. Din păcate, am plecat după ce am băut câte o bere, din cauza gân-dacilor zburători care s-au așezat pe masă și pe hainele noastre. Am fost, efectiv, invadați, lucru care nu ni s-a mai întâmplat. Cred că insectele s-au înmulțit din cauza căldurii excesive, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuiau luate măsuri”, a spus Adrian Gorciu, din București. (D.O.)