Vasectomia - metoda contraceptivă a intelectualilor

de acord cu ceea ce spune specialistul

Am recurs si eu la aceasta metoda contraceptiva(am 4 copii) si am zis (asa cum am si citit mai sus) sa nu las totul pe seama ei. Intradevar este foarte usor, dupa 4 zile am avut si contact si totul este ok, dar am o intrebare: dupa cat timp sperma este sterila?