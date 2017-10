Vara asta se poartă vacanţa pe credit

Vara asta se poartă vacanța pe credit

Vacanța este aproape, vremea de afară începe să se încălzească iar constănțenii deja își fac planurile de călătorie. Profitând de aceste lucruri, dar și de faptul că o ieșire de acest gen presupune o anumită cheltuială, băncile au readus în atenția constănțenilor creditele de vacanță. Un astfel de produs, cu o dobândă destul de atractivă, dar care nu îl face totuși cel mai ieftin de pe piață, îl oferă Banca Transilvania. Potrivit băncii, suma care poate fi împrumutată exclusiv pentru petrecerea vacanțelor este cuprinsă între 250 de dolari și 3.500 de dolari, plafonul maxim fiind recomandat în special acelora care, pe lângă traveling, urmăresc și shopping-ul de ocazie. În ceea ce privește perioada de rambursare, aceasta este de până la 12 luni, în timp ce dobânda, variabilă ce-i drept, este plasată în prezent la 11% pe an. De asemenea, trebuie avut în vedere că, în momentul acordării, clientului îi este oprit din suma împrumutată 4%, reprezentând comisionul pentru acordare. Un alt exemplu de produs destinat petrecerii vacanțelor este disponibil la Alpha Bank, unde suma acordată este chiar mai mare decât în primul exemplu. Astfel, aici, clientul poate obține din partea băncii între 500 de euro și 5.000 de euro, la o dobândă de 10,25% pe an. De asemenea, un alt avantaj ar fi acela că perioada de rambursare poate ajunge chiar până la 36 de luni, ceea ce face ca rata luna să fie una destul de mică. Totuși, la fel ca și în cazul Băncii Transilvania, și Alpha Bank percepe un comision la acordare de 6%. O sumă chiar mai mare decât cele disponibile până acum poate fi obținută de la Banca Comercială Română, care poate ajunge până la 10.000 de euro, cu perioadă de rambursare de până la 60 de luni. În plus, în cazul de față, în ciuda dobânzii de 12% pe an, comisionul este unul relativ scăzut în comparație cu celelalte exemple, respectiv 0,95% din suma împrumutată. Desigur, în cazul de față trebuie avut în vedere și faptul banca percepe luna și un cost lunar de 0,33% la sold, ceea ce crește semnificativ costurile de rambursare. Nici Romexterra Bank nu s-a lăsat mai prejos și a lansat chiar două tipuri de astfel de credite, în lei și în valută. Potrivit reprezentanților băncii, suma care poate fi împrumutată este cuprinsă între 500 de euro și 2.500 de euro, sau echivalentul în lei. Totuși, și cazul de față dobânda ar fi cea mai mare dintre toate produsele prezentate până acum, de 16% pe an. La care se mai adaugă și 2% reprezentând comisionul de acordare. În ceea ce privește termenul de rambursare, acesta este cuprins între trei luni și 24 de luni.