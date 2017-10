Vânt din pupa pentru bricul „Mircea”

Nava Școală „Mircea” și-a ridicat, ieri, ancora, pentru a porni în marșul de instrucție care se desfășoară în fiecare an. La bordul navei s-au îmbarcat 35 de studenți de anul II ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, dintre care trei fete, și 47 de elevi de anul I din cadrul Școlii de Maiștri a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, dintre care patru fete. Aceștia vor pleca în practică pentru patru luni, timp în care își vor testa limitele marinărești la bordul bricului. Academia se mută pe apă Evenimentul care a marcat ridicarea ancorei bricului a debutat cu un ceremonial, dublat de discursul contraamiralului de flotilă, Dorin Dănilă, șeful Statului Major al Forțelor Navale. Acesta i-a încurajat pe viitorii marinari, sfătuindu-i să profite de fiecare moment petrecut pe navă: „Prin această practică, un tânăr înțelege cu adevărat ce înseamnă serviciul militar, dar vor vedea ce înseamnă și comunicarea. Vă cer să folosiți cu intensitate fiecare moment pe bric și să transmiteți mai departe mesajul de pace, prietenie și profesionalism marinăresc”, le-a spus practicienilor contraamiralul Dănilă. Cadeții nu vor scăpa de cursuri și examene în această perioadă, ei fiind însoțiți de profesori care le vor testa cunoștințele, de data aceasta dublate de practica marinărească. În timpul marșului, nava „Mircea“ va face escale în zece porturi: Cagliari, Malaga, Rouen, Brest, Rotterdam, Copenhaga, Rostock, Plymouth, Lisabona și Valletta. „Vom vizita 10 porturi și vom parcurge 10.000 de mile marine, cu cei mai buni studenți ai Academiei”, a spus Gabriel Moise, comandantul navei. În timpul staționărilor, nava școală va reprezenta Forțele Navale Române la mai multe festivaluri nautice internaționale, inclusiv la sărbătorirea semicentenarului navei școală surori „Gorch Fock”, aparținând Marinei Militare Germane. Feminitatea, luată la bord fără prejudecăți Cu aceeași atitudine demnă ca și a băieților, fetele-cadet și-au recunoscut emoțiile, dar și dorința de a demonta prejudecățile conform cărora meseria de marinar este o profesie strict masculină: „Nu îmi este teamă de nimic. Vom dovedi că suntem capabile să ne descurcăm la fel de bine ca băieții. Avem emoții, dar suntem dornici să cunoaștem Europa”, a spus Raluca Cioroianu, elevă la Școala de Maiștri. Unul dintre motivele pentru care fetele sunt în număr mai mic față de băieți este și faptul că din 40 de locuri la Facultatea de Marină Militară, doar patru sunt alocate fetelor. Totuși, ele țin piept prejudecăților, demnă de atenție fiind importanța aspectului educațional: „În Academie suntem în minoritate ca număr, deci nu e nici o problemă că vom fi și pe bric în aceeași situație. Important e că vom avea foarte multe de învățat și vom pune în practică ce am acumulat la școală”, a spus Mădălina Ghigălău, studentă la Academie. Bricul „Mircea”, pentru a 69-a oară în poziția „toate pânzele sus” Bricul „Mircea” a fost construit între 1938 și 1939 în Germania, la Hamburg, mai exact la Șantierul Naval Blohm und Voss, iar la 17 mai 1939 a sosit în România și a intrat în serviciul Marinei Militare ca navă-școală „Mircea”, velier de tip barc triarborat (cu trei catarge). Numele „Mircea” vine de la domnitorul Mircea cel Bătrân, care și-a extins regatul până la Marea Neagră. Bricul are corpul si arborada în întregime din oțel. Măsoară 84 de metri, e lat de 12,5 metri și „calca apa” 5,2 metri. Are trei catarge, trinchet, arborele mare și artimon, cu o înălțime de 44 de metri. Velele, în număr de 23, plus o randă de furtună însumează 1.750 de metri pătrați. În plus, nava are un motor diesel performant, care asigură o propulsie de 9,9 noduri. Unul dintre cele mai importante evenimente care au marcat existența bricului este momentul 1976, atunci când „Mircea“ a traversat Atlanticul, la Newport, în America, unde a participat la una dintre cele mai importante regate ale velierelor de clasă mare, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii. Anul trecut, bricul „Mircea” a efectuat marșul de instrucție în Marea Mediterană, cu escală în porturile Pireu, Alicante, Barcelona, Toulon și Genova. Nava școală „Mircea” se va întoarce la Constanța pe 18 septembrie.