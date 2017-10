Vânt bun prin criză, „Norient Scorpius“!

„Norient Scorpius”, cea de a 14-a navă din seria tancurilor chimice de 41.000 tdw, construite la Șantierul Naval Constanța, a primit botezul sticlei de șampanie. Nașa Agnieszka Charewicz Huscher le-a urat colosului de oțel și echipajului său să străbată mările și oceanele lumii sub protecția Celui de Sus. Când sirenele navelor acostate în portul Constanța au început să salute zgomotos „pruncul”, am avut convingerea că anunță și sfârșitul crizei economice. În Zodia Profitului Trebuie să știți că nava „Norient Scorpius” s-a născut într-o zodie bună. După 6 luni de recesiune, sunt semne că declinul economiei mondiale a încetat și că dinamica se va inversa. De altfel, la ceremo-nia de botez, Dirk Schildwachter, reprezentantul armatorului german „Gebab”, a declarat că a consultat astrologii și horoscopul. Aceștia au prezis că „Norient Scorpius” va genera un profit bun până în decembrie 2009 și un neașteptat venit, începând din 2010. Evident, Schildwachter a glu-mit când a vorbit despre astro-logie. Însă nu se ține de bancuri atunci când vorbește de profit. Are și el semnele lui, ca mai toți oamenii de afaceri, că ceea ce a fost greu a trecut și că lucrurile se vor schimba în bine. În plus, a văzut calitățile excepționale ale lui „Norient Scorpius”. Cu o asemenea navă poți găsi mai ușor contracte, chiar și pe timp de criză. Nu trebuie omis potențialul companiei „Interorient Navigation “, partenerul lui „Gebab”, care va opera tancul de produse chimice. De altfel, celelalte trei nave surori - „Norient Saturn”, „Norient Solar” și „Norient Star” construite în parteneriat cu SNC și „Interorient Navigation”, au demonstrat perfor-manțe tehnice și comerciale exce-lente în perioada de exploatare. „Norient Scorpius” are lungimea de 180,1 m și lățimea de 32,20 m. Ea poate transporta 40.250 tone de produse petroliere sau sub-stanțe chimice, la un pescaj de 11 m. Motorul principal asigură o viteză de 15 noduri. Capacitatea tancurilor sale de marfă este de aproape 47.776 mc. Proiectul a fost coordonat de inginerul nava-list Marius Cornea. Nava are un echipaj multinațional, format din 23 de navigatori ucraineni, letoni, georgieni și filipinezi. Opriți criza, eu cobor la SNC! Văzând sutele de constructori navali, veseli, optimiști, adunați pe cheul de armare, la ceremonia de botez, mi-a venit să strig: „Opriți criza, eu cobor la SNC!”. M-am abținut la timp și am început să iau aminte la cei veniți la festivitate. Alături de Gheorghe Bosînceanu, președintele adunării generale a acționarilor din SNC, și de Radu Rusen, directorul general al șan-tierului naval, se aflau Dirk Schildwachter, nașa Agnieszka Charewicz Huscher, contraamiralul de flotilă dr. Aurel Popa - coman-dantul Forțelor Navale Române, Mihai Daraban - președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Con-stanța, Igor Pomfilov - coman-dantul tancului chimic, reprezen-tanți ai Raiffeisen Bank România, ai companiei de clasificare „Germanischer Lloyd“ și mulți alți invitați. Ochii tuturor erau ațintiți spre bijuteria de oțel „Norient Scorpius”. Nava părea nerăbdătoare să pornească în primul său voiaj pe mare, să-i arate lumii de ce este ea în stare. Recunoaștere internațională „Succesul de astăzi este, în primul rând, al dumneavoastră! – le-a spus Gheorghe Bosînceanu constructorilor de nave aflați pe platformă. Nu putem să uităm anul 2002, când cu toții am început o nouă eră în viața de peste 100 de ani a Șantierului Naval Constanța. Am avut curajul să dezvoltăm, împreună, un nou proiect, tancul de produse chimice de 41.000 tdw, să-l punem în piață, să-l discutăm cu potențialii clienți, să-i con-vingem de calitățile lui, să sem-năm contracte, iar dumneavoastră să construiți aceste nave. Aceasta este cea de-a 14-a. Cele livrate până acum le-au dovedit partenerilor noștri de afaceri, băncilor, navlositorilor, care angajează navele pentru produse petroliere albe și produse chimice, că nava construită de noi este cea mai bună la categoria ei. Sunt mândru să vă informez că tancul de produse de 41.000 tdw, construit de SNC, a fost declarat, anul trecut, cea mai bună navă din categoria ei. Mai avem nave de construit. Partenerii noștri sunt foarte mulțumiți, iar aceasta vi se datorează dumneavoastră. Sunt foarte mulțumiți și datorită eforturilor colegilor din com-partimentele tehnice, din divizia de proiectare, care au reușit să imprime calităților deosebite acestui proiect. Avem con-vingerea că, pe viitor, partenerii cărora le-am livrat aceste nave își vor menține interesul pentru SNC și vom construi și alte nave pentru ei, dar și pentru alți clienți cu care suntem în discuții, în prezent.” Avem forța să construim! „Săptămâna trecută, împreună cu managementul, am aprobat un buget pentru updatarea proiectului de 41.000 tdw – a continuat Gheorghe Bosînceanu. De aseme-nea, am dezvoltat un nou proiect, pentru un tanc de 50.000 tdw, care acoperă o altă zonă de navigație și care ne asigură alți potențiali clienți. Suntem într-o fază avan-sată cu dezvoltarea unui proiect de supramax, de 61.000 tdw, proiect cu care am depășit stadiul probelor de bazin, pe care le-am efectuat în Hamburg. După cum vedeți, pregătim viitorul șantierului naval. Am vrut să vă prezint aceste lucruri, pentru că știu că și pe dumneavoastră, ca și pe mine, vă apasă grijile privind viitorul apropiat, din cauza influențelor pe care criza econo-mică și cea financiară le au. Avem forța, prin managementul șanti-erului și prin dumneavoastră, să depășim aceste dificultăți și, prin calitatea produsului nostru, să convingem clienții. Avem forța să construim, pe mai departe, nave, alături de activitatea cealaltă, la fel de importantă, de reparații navale. Pentru viitorul șantierului, pentru a asigura stabilitatea locurilor de muncă și un potențial de creștere anuală a veniturilor dumneavoastră ne-am extins interesul în zona navală. După cum știți, am încheiat un parteneriat strategic cu compania multinațională „Thales Nederland BV”, cu care vom participa la licitațiile pentru modernizarea fregatelor „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”, a submarinului și pentru alte proiecte foarte importante ale Marinei Române. Aceasta va trebui să devină în viitorii ani un partener strategic al NATO, iar România este pregătită să facă eforturile în această direcție.” O problemă de finanțare În timp ce glăsuia Gheorghe Bosînceanu, am privit la oamenii în salopete albastre, care au construit nava „Norient Scorpius”. Oare la ce se gândeau, ascul-tându-l cum vorbește despre proiectele viitoare? La stabilitatea locurilor de muncă, la viitorul familiilor, la copiii pe care îi au de crescut, la ratele și facturile pe care le au de plătit și care depind de acele proiecte? L-am luat de o parte pe directorul general Radu Rusen. „Este o navă care s-a comportat foarte bine în probele de mare – a spus el, arătând spre „Norient Scorpius”. Armatorii sunt foarte mulțumiți și au declarat că este peste calitatea navelor produse în Coreea. În prezent, mai avem în execuție 4 nave din această serie, care sunt destinate unor armatori italieni. Două nave vor fi livrate în cursul acestui an, iar următoarele două, la începutul anului viitor. Avem semnate contracte pentru o serie de 6 tancuri de 50.000 tdw. Pentru moment, începerea lu-crărilor de construcție este blocată de dificultățile obținerii finanțării de către armator și șantier.”