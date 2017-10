Vânt bun din pupa, „Norient Saturn”!

Șantierul Naval Constanța încheie „en fanfare“ anul jubiliar 2007. Cel de al 115-lea an de existență și al 5-lea de la privatizare a fost marcat prin livrarea la export a 4 tancuri chimice de 41.000 tdw, performanță deosebită pentru această etapă din viața sa. Recunoaștere internațională „Norient Saturn” - ultima creație a navaliștilor constănțeni - a intrat în exploatarea lui „Interorient Navigation Company“. Nava este cel de al 8-lea tanc chimic de 41.000 tdw și a 438-a navă construită la SNC. Ieri, la ceremonia de botez, Radu Rusen, directorul general al șantierului, a subliniat că „acest tip de navă s-a dovedit a fi una dintre cele mai bune, dacă nu cea mai bună din clasa sa. «Interorient» este prima companie inter-națională de shipmanagement care recunoaște valoarea acestui produs, contractând nu una, ci patru nave de acest tip.” Festivitatea a fost marcată de prezența unor personalități române și străine, printre care: prefectul Dănuț Culețu, Mihai Daraban - președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Valentin Șerbănescu - directorul general al Autorității Navale Române, Jan Lissow și Holger Schonhoff directori la „Interorient Navigation Company”, Dirk Schildwachter (compania germană „Gebab“), Detlef Japke ( „Norddeutsche Landesbank“) și Hans Dieter Gruben („Germanischer Lloyd”). Prefectul Dănuț Culețu a ținut să le mulțumească navaliștilor constănțeni și lui Gheorghe Bosînceanu, președintele adunării generale a acționarilor din SNC, pentru contribuția adusă la creșterea produsului intern al județului Constanța, care se clasează în primele trei locuri din topul național. O națiune maritimă Ceremonia le-a dat prilejul celor prezenți să afle cum este privită țara noastră de către străini. În cuvântul său, Dirk Schildwachter a adresat unul dintre cele mai frumoase elogii României maritime, care merită să fie consemnat pentru posteritate: „România este puternic legată de navigație. O dovadă a acestui fapt este, desigur, numărul mare de nave construite aici. Dar există și alte dovezi care demonstrează legătura strânsă a României cu shipping-ul. Prima dintre ele este nava-școală «Mircea». Ca ambasador al navigației, ea a atras atenția asupra României moderne. A doua este aceea că poporul român a arătat că are o inimă pentru navigație. Cum ar putea fi exprimată mai viu afecțiunea României pentru shipping decât avându-l pe președintele Traian Băsescu, un veritabil comandant (el este un model, într-adevăr), în fruntea statului? Fără îndoială, România este o națiune maritimă.“ Schildwachter a declarat că decizia de a continua parteneriatul cu SNC a pornit de la principiul că niciodată nu trebuie schimbată echipa câștigătoare. Iar până acum, navele surori din serie, livrate anterior, au demonstrat „performanțe tehnice excelente“. De aceea, beneficiarul este convins că va avea succes cu nava „Norient Saturn”. Tancul chimic este cea de a 20-a navă care intră în flotila companiei „Interorient Shipmanagement”. SNC urmează să-i mai livreze alte trei: două nave în 2008 și una în 2009. Viitorul sună bine Nava „Norient Saturn” are lungimea de 180 m, lățimea de 32,20 m și pescajul de 10,5 m. Dispune de cinci tancuri pentru marfă, cu un volum total de circa 50.000 mc. Motorul principal are puterea de 12.450 HP și asigură o viteză de 15 noduri, când nava este încărcată la maximum. Coordonarea întregului proiect a fost realizată de inginerul Marius Cornea. Momentul culminat al evenimentului l-a constituit botezul oficiat de doamna Kirsten Thomsen Schonhoff, nașa navei. În timp ce sticla de șampanie se spărgea, într-un val de spumă, de bordajul său, fina „Norient Saturn” și echipajul comandantului Anatolijs Bikules primeau urări de bine și noroc în călătoriile viitoare. Odată cu livrarea lui „Norient Saturn”, flota ieșită din docurile SNC a ajuns la 438 de nave, cu o capacitate totală de peste 4.374.000 tdw. În prezent, șantierul naval constănțean are în lucru, în diferite faze de execuție, alte 6 tancuri chimice de 41.000 tdw. De asemenea, mai sunt contractate 10 nave, dintre care 4 nave de 41.000 tdw și 6 tancuri de 50.000 tdw.