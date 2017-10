Vânătorul Johnny şi aligatorul Cash

TeleComanda

Vânătorul Johnny și aligatorul Cash

Am 61 de posturi TV acasă, „pline de c**at, din care pot să aleg”, vorba cântecului. În general, potrivit teoremei „Bărbații vânează, femeile se îngrijesc de casă”, pornesc de la canalul cu numărul 61 și schimb până la 0, acordând fiecărui canal circa 5 secunde să mă convingă. Comparativ, maică-mea pornește televizorul, dă la 0 și nu mai schimbă canalul până când adoarme. În fine, dacă găsesc ceva interesant, mă uit până la publicitate, care mă descurajează total și nu mai am răbdare să aștept, oricât de interesant ar fi fost programul la care mă uitam. În același timp, dacă ajung la un post care difuzează o reclamă interesantă, mă uit până când se termină calupul. Când termin de mâncat, închid televizorul. De vreo trei zile însă, nu mai trec de canalul cu numărul 61, pentru că sunt difuzate documentare despre… crocodili (omfg!). Supraviețuiesc de sute de milioane de ani, ajung și la 6 metri lungime și o tonă în greutate, se deplasează cu până la 20 kilometri/oră, ceea ce duce la un impact de circa 150.000 N/cmp, sunt singurele reptile care au o inimă cu patru camere (ceea ce le permite să își pompeze sânge oxigenat în coadă și maxilar), au stomacul mobil și pot să își modifice centrul de greutate, au cel mai mare creier dintre toate reptilele și reușesc să învețe obiceiurile prăzii și, în plus, pot să își mențină constantă temperatura corpului timp de zeci de zile, motiv pentru care ar putea sta nemâncați timp de un an. Plus alte zeci de caracteristici unice, pe care nu le știu, pentru că termin de mâncat până atunci. A, era vorba de o cronică de film?! „Povestea lui Johnny Cash”, astăzi la ora 15:45 și duminică noaptea, ora 00:20, pe HBO. Joaquin Phoenix rules!