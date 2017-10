Vânătoarea de pokemoni se mută în biserică

În condițiile în care numeroase clădiri administrative, de birouri, sedii de companii, secții de poliție, unități militare etc. din diferite părți ale lumii sunt anunțate drept perimetre în care nu este permisă vânătoarea de pokemoni, iată că o biserică din sudul Danemarcei a anunțat că are ușile deschise pentru jucătorii de Pokemon Go, conform unui material publicat de DPA și citat de Agerpres."Mi s-a părut o idee foarte bună pentru a păstra legătura cu tinerii", a mărturisit Michael Westh, vicarul bisericii din micuța localitate Kliplev, din sudul regiunii Jutland, nu departe de granița cu Germania.Inspirat de joc, vicarul și-a creat propria lui variantă de Pokemon Go și a precizat că jucătorii sunt bineveniți în biserică și pentru a căuta imaginile imprimate pe hârtie fotografică cu unele dintre personajele din joc. Pe o parte este imprimată imaginea unui pokemon, iar pe cealaltă parte este tipărit cuvântul înghețată sau cola, desemnând recompensa reală pe care urmează să o primească cel care a găsit respectiva imagine."Evident că este nevoie și de o recompensă", a recunoscut amuzat Michael Westh, adăugând că mai mulți tineri au trecut deja pragul bisericii în căutarea de pokemoni. "Este minunat pentru că deschide biserica pentru tineri. Ei înțeleg că este OK să intre. Aici ești binevenit și dacă ești vesel și dacă ești trist", a mai spus el.Vicarul a recunoscut că l-a prins și pe el pokemon-mania, după ce a învățat să joace de la tinerii care i-au trecut pragul bisericii. Biserica este deschisă pentru vânătoarea de pokemoni între orele 10 și 24 cu excepția zilelor de luni, marți și joi când intervalul orar este între 14 și 16.