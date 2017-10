Văduva fiului fostului vicepreşedinte al SUA, Joe Biden, într-o relaţie cu fratele însurat al soţului decedat

Văduva fiului fostului vicepreședinte al SUA, Joe Biden, într-o relație cu fratele însurat al soțului decedat



''Hallie și cu mine suntem incredibil de norocoși că am găsit dragostea și susținerea pe care le avem unul pentru altul în astfel de vremuri dificile, iar acest lucru a fost evident pentru cei care ne iubesc cel mai mult'', a susținut Hunter într-o declarație pentru cotidianul din New York. ''Am fost atât de norocoși să avem (alături — n.r) familia și prietenii care ne-au susținut la fiecare pas'', a mai spus acesta, potrivit The Washington Post.Relația lui Hallie cu Hunter ar fi început după decesul lui Beau Biden, în urma cancerului cerebral, la vârsta de 46 ani, în luna mai 2015, o tragedie care a cântărit greu în cadrul familiei unite și despre care se crede că ar fi contribuit la decizia lui Joe Biden de a nu candida la alegerile prezidențiale, potrivit Page Six.Hunter, avocat în vârstă de 47 de ani, este încă însurat, însă Page Six susține că acesta s-ar fi separat de soția sa, Kathleen, la cinci luni după decesul lui Beau. Nu se știe cu certitudine când a început relația dintre Hallie și Hunter, însă cei doi formează în prezent un cuplu ''oficial'', potrivit materialului de presă.