US Air Force l-a informat pe un pilot ateu că fie depune un jurământ religios, fie părăseşte armata

US Air Force l-a informat pe un pilot ateu că fie depune un jurământ religios, fie părăsește armata

Ştire online publicată Joi, 11 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

US Air Force l-a informat pe un pilot american că va fi nevoit să părăsească forțele aeriene dacă nu depune jurământul folosind fraza "așa să-mi ajute Dumnezeu", au afirmat oficiali americani.Cererea de reangajare a pilotului, un ateu, a fost respinsă luna trecută, din cauza refuzului acestuia de a depune jurământul în fața lui Dumnezeu. Acum, el este dispus să declanșeze o acțiune în justiție împotriva armatei, a declarat avocata sa."Nu am primit răspunsul Forțelor Aeriene la scrisoarea pe care am trimis-o. Armata nu și-a exprimat nici cea mai mică voință de a se ajunge la un acord", a precizat Monica Miller, o avocată de la The American Humanist Association care a preluat cazul.Având în vedere că data-limită de reangajare în armată a fost stabilită pentru noiembrie, acest sergent de la Baza aeriană Creech, în Nevada (vest), al cărui nume nu a fost divulgat, va fi nevoit să dea în judecată Guvernul, într-un tribunal federal, a declarat ea pentru AFP.În trecut, piloții puteau să opteze pentru o frază alternativă și să evite cuvintele "așa să-mi ajute Dumnezeu" la momentul depunerii jurământului. Însă US Air Force a schimbat această practică în octombrie 2013.