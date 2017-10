Ursuleţul Winnie, cenzurat total pentru că seamănă cu preşedintele!

Ursulețul Winnie, cenzurat total pentru că seamănă cu președintele!

Miercuri, 19 Iulie 2017.

Regimul de la Beijing șterge orice postări de pe rețelele de socializare chineze în care apare ursulețul Winnie, dezvăluie Financial Times.Winnie, personajul de desene animate iubit de generații întregi de copii și părinți, a fost suprimat total de pe rețelele Weibo (echivalentul Twitter din China), WeChat, și Messenger, scrie Financial Times.În locul postărilor șterse apare acum un mesaj pe care scrie „Conținut ilegal”.Potrivit mai multor observatori, motivul acestei acțiuni uluitoare a autorităților este încă și mai bizar: Winnie a fost prea des comparat cu președintele chinez Xi Jinping.„Două lucruri nu sunt permise în China: organizațiile politice și acțiunile politice. Anul acesta, un al treilea lucru s-a adăugat pe listă: a vorbi despre președinte”, afirmă Qiao Mu, profesor de analiză media la Beijing Foreign Studies University, în coloanele Financial Times.Toată povestea datează din 2013, când un internaut a postat o fotografie a lui Barack Obama alturi de liderul chinez, alături de o alta cu Winnie Ursulețul și amicul său, Tigrilă.Comparația dintre Winnie și Xi a intrat apoi în rutină pe rețelele de socializare.În 2015, o imagine cu Xi într-o limuzină, la o paradă, alăturată alteia cu ursulețul într-o mașinuță, a fost cea mai cenzurată fotografie a anului.De asemenea, o altă imagine cu președintele Xi și premierul japonez Abe a făcut furori în China, pusă alături de o fotografie cu Winnie și măgărușul Aiurel.