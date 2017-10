UPDATE. ATENTAT ÎN SUEDIA Un camion A INTRAT ÎNTR-O MULŢIME de oameni. MAI MULŢI MORŢI

UPDATE. ATENTAT ÎN SUEDIA Un camion A INTRAT ÎNTR-O MULȚIME de oameni. MAI MULȚI MORȚI

Ştire online publicată Vineri, 07 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb — Johnny Chadda (@johnnychadda) April 7, 2017

Poliția a arestat 2 persoane iar o a treia este căutată in continuare.Prim-ministrul Suediei, Stefan Löfven, spune că acesta este un act de terorism și îl numește „un atac împotriva Suediei“!Presa locală anunță cinci decese.O persoană a fost reținută de polițiștii din Stockholm. Aceasta purta pe cap o cagulă.Camionul fusese furat înainte de atentat.Potrivit autorităților, în urma incidentului trei persoane și-ar fi pierdut viața.Poliția a cerut angajaților magazinelor să rămână în interior.Metroul din Stockholm și-a oprit temporar activitatea.Incidentul a avut loc la Åhléns Mall din Klarabergsgatan, potrivit Aftonbladet. Acest atac vine după ce camioane au fost folosite în atacuri teroriste în Nisa și Berlin anul trecut. O mașină a fost, de asemenea, folosită pentru a ucide pietonii pe Podul Westminster în urmă cu două săptămâni.Un camion a intrat în mulțimea de pe o stradă din centrul orașului Stockholm, scrie publicația Aftonbladet, citată de Reuters.Potrivit poliției, mai multe persoane au fost rănite.Deocamdată, oamenii legii anchetează incidentul pentru a stabili dacă este vorba despre un atac terorist.Potrivit primelor informații, incidentul s-a petrecut într-o zonă comercială din capitala Suediei."Eram pe strada principală atunci când un camion a apărut de nicăieri. Nu am putut să văd cine conduce autovehiculul, dar a pierdut controlul. Am văzut cel puțin două persoane lovite. Am fugit cât am putut de repede", a spus un martor pentru ziarul Aftonbladet.