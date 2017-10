Unul dintre atacatorii din Londra, denunțat de un prieten

Poliția britanică a făcut percheziții într-un bloc din estul Londrei, acolo unde locuia unul dintre teroriști. Vecinii au declarat că bărbatul nu le-a dat nimic de bănuit.„Nu știu cum îl cheamă, dar îl vedeam mereu cu copiii, mereu cu familia, glumea, chestii d-astea. Nu te aștepți să se întâmple. Era un tip foarte plăcut. Este un pic șocant și neliniștitor să mă gândesc la ce s-a întâmplat”, afirmă o cunoștință de-a teroristului.Totuși, cei care îl cunoșteau mai bine, știau că bărbatul se radicalizase de aproape doi ani, după ce a urmărit videoclipuri pe Internet. Anul trecut, atacatorul a apărut într-un documentar despre jihadiștii din Marea Britanie. Afișa un steag negru, într-un parc londonez. Mai mult, unul dintre acestuia a relatat pentru BBC, sub protecția anonimatului, că a informat autoritățile.„Am vorbit cu el despre un anumit atac. Dar, ca mulți radicali, avea o justificare pentru orice. Atunci mi-am dat seama că trebuie să contactez autoritățile. Am sunat la linia antiteroristă, am vorbit cu cineva, i-am spus despre conversație și despre motivele pentru care cred că e radicalizat. Eu am făcut ce era de făcut, mulți au făcut, dar autoritățile nu făcut partea lor”, a declarat pentru BBC.Poliția britanică nu a comentat nimic despre identitatea atacatorilor, dar oamenii legii au spus că ancheta se concentrează acum pe găsirea eventualilor complici.„Suntem din ce în ce mai încrezători că atacul a fost săvârșit de trei indivizi. În mod categoric trebuie să stabilim dacă ei au avut asociați, sau dacă alții au fost implicați în plănuire. Publicul trebuie să se aștepte să vadă în capitală efective suplimentare de polițiști, înarmați și neînarmați, în următoarele zile”, afirmă Mark Rowley, șeful antitero al Poliției britanice.Sâmbătă noapte, chiar pe Podul Londrei, în inima capitalei britanice, o dubă condusă de un terorist a intrat pe trotuar și a lovit pietonii. Apoi șoferul și alți doi bărbați s-au dat jos din mașină și au început să atace trecătorii cu cuțite. După 8 minute de teroare, cei trei atacatori au fost împușcați mortal de poliție.