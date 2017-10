Unui bătrân cu pensia de 420 de lei îi rămân 2,7 lei pe zi de mâncare

Un pensionar constănțean care avea înainte de 1 ianuarie 2008 o pensie în valoare de 391 de lei, spre exemplu, va primi, începând din ianuarie, 420 de lei. Deci pensia lui se va majora cu 29 de lei. Conform informațiilor primite de la Gabriela Pălămiță, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii Constanța, punctul de pensie s-a majorat la 381,3 lei, creșterea fiind de 7,5%. Scumpirile depășesc cu mult mărirea punctului de pensie. Încă o dată guvernanții au dat cu o mână și au luat cu 100. Mulți pensionari s-au bucurat atunci când au auzit că li se dă ceva în plus. Din păcate, creșterea pensiilor nu se va face simțită în traiul lor. Majorarea punctului de pensie nu va acoperi nici măcar scumpirea energiei termice. Potrivit informațiilor furnizate de Costică Dram, șeful biroului de comunicare control, prețul la gigacalorie a crescut de la 107,5 la 119. „Majorări mari de tarife nu există. Este vorba de o creștere cu zece la sută”, relatează șeful biroului de comunicare control din cadrul regiei. Diferența de preț pe care o vor simți oamenii la factură este cauzată de temperaturile foarte scăzute care au fost în ultimele două-trei săptămâni în Constanța. Potrivit lui Costică Dram, „Nu se poate vorbi de o creștere cu 100%, așa cum au auzit. Există o singură situație în care cetățenii ar putea plăti mai mult: dacă temperaturile cu minus ar fi exagerate, lucru care este imposibil la noi”. Nu știm cât va plăti populația pentru căldură și apă caldă, pentru că nu sunt gata facturile pe luna decembrie. Dar luând în calcul majorarea de zece la sută, dacă pentru un apartament cu două camere am plătit în luna noiembrie 140 de lei, factura pe luna decembrie nu ar trebui să fie mai mare de 154 de lei. Restul pensiei va fi cheltuit pe alimente și medicamente. Cu aceeași pensie, oamenii vor trebui să facă față majorărilor prețurilor principalelor produse de bază. Carnea, aliment de lux pentru pensionari Începând cu luna decembrie, prețurile principalelor produse de bază au sărit în aer. Viața este mult mai scumpă din acest an. Deprecierea leului din ultima perioadă a adus scumpiri pe bază rulantă. Carnea românească, mai ales cea de porc, s-a scumpit de la sfârșitul anului, iar producătorii au anunțat că majorările nu se vor opri aici. Cel mai probabil, prețurile la carne și la produsele din carne se vor majora cu 25%. Și producătorii de lapte s-au înscris în acest trend și au anunțat majorări la produsele lactate cu peste 10 – 15%, din cauza creșterii euro, care afectează importurile, cât și din lipsa furajelor pentru animale. Pentru electricitate se estimează o creștere de preț de 6%, iar scumpirea gazelor din import va determina umflarea prețurilor. CFR Călători a anunțat că biletele de tren s-ar putea majora cu 7%. Și deplasările cu mașina proprietate personală vor scoate mai mulți bani din buzunarul românului, odată cu majorarea prețului motorinei și al RCA-ului. Din prima zi a anului au crescut accizele aplicate unor produse precum motorina, curentul electric sau gazele naturale folosite drept combustibil. Și din această cauză, prețul final va fi mai mare. La electricitate acciza crește cu 30%, la gaze naturale cu 29,4% iar la motorină cu 5,6%. Un comerciant ne-a mărturisit că în prima săptămână a anului, prețul la mezeluri a urcat cu 2 - 3 lei. Reprezentanții serviciului Marketing al unui lanț de magazine ne-au spus că au primit deja oferte mărite la lactate - cu 3 - 5%. Dulciurile se vor scumpi și ele cu aceleași procente. Deocamdată, nu se așteaptă majorări la prețul pâinii, ultima modificare a prețului fiind în luna decembrie a lui 2007. Antibiotice Iași a anunțat că prețul mai multor medicamente precum Penicilina, Oxacilina, Doxicilina, Piafenul va crește cu 10 - 23%. Spre exemplu, hai să vedem cum se descurcă într-o lună de iarnă un pensionar cu 420 de lei pensie după majorare. Întreținerea lunară îl costă 200 de lei pentru un apartament cu două camere, curentul electric - 50 de lei, cablul TV - 15 lei, telefonul - 25 de lei. Nu există bătrân care să nu aibă vreo boală care să necesite tratament. În medie, fiecare pensionar plătește pe medicamente 50 de lei. Făcând un calcul simplu, rezultă că aceste cheltuieli lunare ajung la 340 de lei, pensionarul urmând să se descurce cu suma de 80 de lei pentru a se hrăni. Dacă împărțim la 30 de zile câte are o lună, rezultă că un bătrân este nevoit să cumpere de-ale gurii cu 2,7 lei. Ținând cont de faptul că numai pâinea și laptele depășesc suma calculată, putem avea un tablou al sărăciei în care se zbat bătrânii noștri.