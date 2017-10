Uniunea Europeană, în pragul dezmembrării? "Copiii şi nepoţii ne-ar blestema!"

Uniunea Europeană, în pragul dezmembrării? "Copiii și nepoții ne-ar blestema!"

Ştire online publicată Luni, 09 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Insistența Germaniei asupra austerității în zona euro a lăsat Europa mai divizată ca oricând, iar o dezmembrare a Uniunii Europene nu mai este de neconceput, a declarat vicecancelarul german Sigmar Gabriel, pentru revista Der Spiegel, transmite Reuters.Sigmar Gabriel, al cărui Partid Social Democrat (SPD) este parte-ner în marea coaliție cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, a spus că eforturile extenuante ale unor țări precum Franța și Italia de a-și reduce deficitele fiscale implică riscuri politice. "L-am întrebat cândva pe cancelar, ce ar fi mai costisitor pentru Germa-nia: ca Franței să i se permită să aibă o jumătate de punct procentual mai mult la deficit (stabilit la maximum 3% din PIB pentru zona euro) sau ca Marine Le Pen să devină președinte?", a declarat Gabriel, referindu-se la lidera Frontului Național (extrema dreaptă)."Angela Merkel încă îmi mai datorează un răspuns", a adăugat Gabriel, al cărui partid pledează pentru o concentrare mai mare pe investiții, în timp ce conservatorii lui Merkel pun accentul pe disciplina fiscală ca fundament al prosperității economice.Este de așteptat ca SPD să-l aleagă pe Gabriel președintele formațiunii, care este și ministru al economiei în guvernul german, pentru a candida împotriva cancelarului Merkel în scrutinul federal din septembrie, au declarat surse din partid.Întrebat dacă el chiar crede că ar putea câștiga mai multe voturi prin transferul mai multor bani din Germania către alte țări ale UE, Gabriel a răspuns:"Știu că discuția aceasta este foarte nepopulară. Dar mai știu și despre starea UE. Dezmembrarea sa nu mai este de neconceput". "Dacă acest lucru se va întâmpla, copiii și nepoții noștri ne vor blestema. Pentru că Germania este cel mai mare beneficiar al comunității europene, atât din punct de vedere economic, cât și politic", a mai spus el.v v vÎn altă ordine de idei, Gabriel a susținut că ar trebui interzise în Germania moscheile conduse de islamiști ultraconservatori, cunoscuți sub numele de salafiști. Astfel de comunități ar trebui dezmembrate, iar predicatorii expulzați."Pe acest subiect am toleranță zero", a insistat Gabriel atunci când Der Spiegel i-a amintit că tunisianul care a ucis 12 oameni într-un atac la un târg de Crăciun din Berlin avea legături cu predicatori salafiști.