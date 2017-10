Uniunea Europeană dezbate soluţii pentru reducerea sărăciei

Uniunea Europeană dezbate soluții pentru reducerea sărăciei

Ştire online publicată Miercuri, 27 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Platforma Uniunii Europene împotriva sărăciei și a excluderii sociale și-a început, ieri, cea de-a treia convenție anuală, în cursul căreia experții comunitari dezbat soluții pentru a-i ajuta pe cei 20 de milioane de europeni care trăiesc sub pragul sărăciei, relatează agenția EFE.Este una dintre inițiativele cheie ale blocului comunitar pentru îndeplinirea obiectivelor „strategiei Europa 2020" pentru creștere economică și creare de noi locuri de muncă.În cele două zile cât durează convenția, participanții formulează propuneri asupra reformelor prin care statele membre pot face față provocărilor sociale. Se pune accentul pe solicitarea Comisiei Europene ca statele să acorde prioritate investițiilor sociale prin strategii de incluziune activă și prin elaborarea de bugete sociale mai eficiente. În acest demers, statele vor putea folosi instrumentele financiare ale UE, precum Fondul Social European. Se mai ia în discuție și rolul esențial al autorităților locale și regionale în protecția socială.Convenția a fost deschisă cu intervenția președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, și a președintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy. Prima zi a fost dedicată acțiunilor conduse la nivel național și european pentru implementarea politicilor sociale menite să reducă gradul de sărăcie și inegalitățile între europeni. În a doua zi, se desfășoară reuniunile specifice diferitelor componente ale politicii sociale și are loc o sesiune plenară cu reprezentanții de la nivelurile local, regional, național și european, la care se dezbat prioritățile acțiunilor de incluziune socială.Platforma europeană împotriva excluderii sociale a fost creată în anul 2010 și va fi activă până în anul 2020. Potrivit datelor Comisiei Europene, circa 120 de milioane de europeni, aproape un sfert din populația UE, se află în fața pericolului de sărăcie sau de excludere socială. În plus, 9% dintre europeni se confruntă cu lipsuri materiale grave, 17% trăiesc cu mai puțin de 60% din venitul mediu al țării lor, iar un european din zece face parte dintr-un cămin în care niciunul din membri nu are loc de muncă. De asemenea, pe ansamblul UE, numărul femeilor care trăiesc în sărăcie este cu 12 milioane mai mare decât cel al bărbaților. Comisia Europeană mai avertizează că există diferențe semnificative între sistemele de asistență socială din statele membre ale UE.