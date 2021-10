Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecție Instituțională „Anghel Saligny“ Cernavodă angajează subofițeri

În plus, în aceste zile, echipe de jandarmi au împărțit peste2.500 de flyere și afișe de mediatizare a evenimentului, în localitățile Cernavodă, Medgidia și Fetești (județul Ialomița), precum și în alte localități din zona limitrofă.



Jandarmeria Cernavodă are nevoie de 50 de subofițeri pază, dintre care opt trebuie să fie și conducători auto, categoriile B, C și D. Se asigură un loc de muncă stabil, cu o salarizare sigură și oportunități de dezvoltare în carieră.



Termenul limită de înscriere este vineri, 01 octombrie, ora 16:00,a.c., dată până la care candidații pot depune online cererile de înscriere, copie după documentul de identitate și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare.



Data până la care cei interesați pot depune online toate documentele dosarului este de 03 octombrie a.c. Ulterior,candidații vor parcurge, până la data de 27 octombrie, evaluarea fizică, psihologică și medicală, precum și un test scris, iar cei promovați vor obține statut militar.



Cerințele, condițiile de încadrare, calendarul concursului și formularele necesare se află postate pe pagina web a unității, www.jandarmeriacernavoda.ro (Anunțuri-angajări, sau Noutăți), iar documentele se depun doar la adresa de e-mail sursa.externa@jandarmeriacernavoda.ro.





Campania de selecție pentru încadrare din sursă externă a Unității Speciale 72 Jandarmi Protecție Instituțională „Anghel Saligny“ Cernavodă se încheie peste câteva zile. Pentru cele 50 de posturi de subofițeri, recrutați din viața civilă, nu se solicită limită de vârstă.