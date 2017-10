UNHCR condamnă utilizarea gazelor lacrimogene împotriva refugiaților la frontiera eleno-macedoneană

Ştire online publicată Luni, 11 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) a condamnat luni utilizarea gazelor lacrimogene de către poliția macedoneană împotriva refugiaților la granița cu Grecia și a afirmat că o astfel de acțiune afectează imaginea Europei, relatează Agerpres.roZeci de migranți și refugiați au fost răniți duminică când poliția macedoneană a folosit gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene împotriva unui grup de migranți care încercau să forțeze bariera de la granița greco-macedoneană, o acțiune pe care Atena a calificat-o ca fiind 'periculoasă și deplorabilă'.'În ultimele luni am văzut tensiuni la diferite granițe europene, între forțele de securitate pe de o parte și oameni care fug război și care au nevoie de ajutor de cealaltă parte', a declarat purtătorul de cuvânt al UNHCR, Adrian Edwards, într-un comunicat.'Oamenii sunt răniți și proprietatea este deteriorată. Percepția asupra refugiaților și imaginea Europei au de suferit. Toată lumea are de pierdut', a mai spus el.Aproximativ 11.000 de migranți și refugiați sunt blocați la Idomeni, punct de trecere a frontierei dintre Grecia și Macedonia, începând din luna februarie ca urmare a blocării "rutei balcanice" folosite de migranți pentru a ajunge în țările din nordul Europei. Aceștia dorm de mai multe săptămâni sub cerul liber, în condiții mizere.Edwards a afirmat că este nevoie urgent ca oamenii să fie duși în centre de primire puse la dispoziție de guvernul elen, proces în care UNHCR și-a exprimat disponibilitatea de a-și oferi ajutorul. .