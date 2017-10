Ungaria condusă de Viktor Orban seamănă cu România lui Nicolae Ceauşescu

Le Monde:

Ungaria condusă de Viktor Orban seamănă cu România lui Nicolae Ceaușescu

Ştire online publicată Vineri, 13 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Din decembrie 1989, de când a apus steaua "Geniului din Carpați", Europa de Est nu a mai cunoscut niciodată o transformare socială atât de radicală, stupidă și ridicolă ca în Ungaria lui Viktor Orban, care seamănă cu România lui Nicolae Ceaușescu, comentează Le Monde.Într-un comentariu publicat în cotidianul Le Monde, Laszlo Rajk, arhitect, opozant și fost disident ungar, fiul unui ministru executat în 1949 după un proces stalinist, apreciază că majoritatea ungarilor știau ce pregătea Viktor Orban, dar voiau o schimbare și credeau că democrația ungară, susținută de Uniunea Europeană, îl va putea controla. Autorul scrie că în ultimii ani, mai mulți apropiați ai Fidesz spuneau că așteaptă victoria partidului în special pentru posiblitatea ca Orban însuși să fie învins. Aflat în opoziție, partidul era ostaticul președintelui său, dar după o victorie electorală acesta nu mai putea conduce în același mod, pentru că trebuia să țină cont de unele limite, de circumstanțe externe și mai ales de Europa și SUA, afirmau aceștia.Chiar și membrii societății care nu făceau parte din Fidesz apreciau că este nevoie de un lider puternic. Iar Orban pare puternic, atât ca prim-ministru, cât și ca lider al opoziției. Mulți l-au votat deoarece credeau că nu va mai trebui să se teamă de tinerii neonaziști. Acceptarea socială a lui Orban a scăzut însă, cei care cred în victoria democrației așteptând alegerile din 2014 cu seninătate pentru a se elibera de acest populism. Guvernul nu numai că nu este condus cu o dorință de democrație, ci cu o totală lipsă de scrupule, comentează autorul articolului.Orban a privat Curtea Constituțională de toate puterile prin care i-ar fi putut împiedica manevrele politice, apoi a dislocat Consiliul bugetar pentru a avea control exclusiv asupra acestuia, a restrâns libertatea presei, a decapitat justiția și a numit "părinți, prieteni și clienți" în principalele posturi de judecători. Guvernul încearcă să mutileze independența Băncii Naționale, protejată inclusiv prin tratate internaționale, și chiar remodelează legea electorală, care face Fidesz inamovibil, cel puțin prin mijloace democratice.În plus, de la 1 ianuarie Ungaria are o nouă Constituție, care prevede că numele țării nu mai este Republica Ungară. Primele măsuri au fost deja luate în administrațiile publice, pentru a implementa această schimbare, astfel că, de exemplu, tribunalele nu mai pronunță deciziile în numele republicii. "Este ca și cum am trăi în România lui Ceaușescu", conchide autorul.