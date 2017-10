Unde se găsesc cele mai ieftine E-uri

A venit vara și, odată cu ea, au apărut și promoțiile de tot felul prin magazine. Pe măsură ce temperaturile cresc, prețurile scad: majoritatea market-urilor constănțene afișează oferte și prețurile promoționale. Dar, de fapt, ce cumpărăm? Kaufland este un adevărat târg de chilipiruri. Citind prețurile, nu ar trebui să ne mire viteza cu care produsele promoționale dispar de pe raft. În funcție de firma producătoare, înghețata la cutii de 2 L costă între 11,19 RON (Alpin) și 15,59 RON (Ledo), oferta incluzând chiar și torturi aniversare (Napolact-12,29 RON). Până aici, totul avantajos, doar că, în medie, fiecare din produsele de tipul celor amintite conține cel puțin 4-5 feluri de E-uri, substanțe nocive care ne pun în pericol sănătatea. Toppingurile comercializate sub marca Deli, care nu ridică deloc probleme financiare, conțin coloranți, acidifiant și sirop de glucoză, ultimul făcând produsul de evitat de către diabetici, cărora le-ar putea dăuna. Nici la băuturi povestea nu este mai frumoasă - popularele băuturi carbogazoase la 2 L sunt pentru orice buzunar: Terra costă 0,99 RON și, aparent, nu conține conservanți, la fel ca și colegul său de raft, Frutini, care la 2,39 RON pentru 2 L este „curat” - nici un E, doar substanțe cu denumiri științifice, rar recunoscute de consumatorii de rând: acizi modificați, glutamați, benzoat de sodiu etc. „Aroma” face prețul La Billa, recordul în materie de prețuri mici plătite pe substanțe de mare efect ulterior îl deține firma Clever, ce comercializează snacks-uri și sticksuri de tot felul și băuturi răcoritoare la 2L (Cola - 1,65 RON, suc cu aromă de pere - 1,15 RON, Fructella - 1,89 RON, Ice Tea-1,69 RON). Dacă în cazul băuturilor producătorii au preferat să nu treacă pe etichetă toate ingredientele, în cazul produselor alimentare au fost mai sinceri, listând exact ce s-a folosit în prepararea produselor: E500 (emulgator alimentar), E223 (sulfit - provoacă boli intestinale și alergii), E330 (acid citric - produce afecțiuni ale cavității bucale sau poate avea chiar acțiune cancerigenă) și E524 (agent de întărire, care crește aciditatea alimentelor). După cum spuneam, prețuri mici, efecte mari. City Park are la vânzare produsele Price, la 0,69 RON 2 L (Portocale, Lemon-lime, Soc etc.) și 1,69 RON la 3 L (apă tonică, de exemplu). Printre ingrediente: acidul citric, aspartamul, benzoatul de sodiu, fenilanalina, ciclamat de sodiu, coloranți. Toate zadarnic: produsul ori nu are nici un gust, ori este atât de concentrat încât nu poți să-l bei și mai și pătează recipientul în care este depozitat din cauza coloranților în exces. Cu siguranță, nu este un produs pe care să-l consumi cu încredere. Așadar, ce cumpărăm de fapt? Un produs avantajos ca preț sau păgubitor din punct de vedere al sănătății? Adria conține nici mai mult nici mai puțin de 7 aditivi, dintre care amintim acid citric, ciclamat de sodium, aspartam (E951 - cancerigen, interzis deja în SUA), acetsulfam (E950) sau benzoat de sodiu (E211, de asemenea considerat cancerigen). Mergem mai departe. Încotro ne îndreptăm? Spre prețuri din ce în ce mai mici și calitate din ce în ce mai proastă, dar, deocamdată, acesta sunt singurele produse ieftine de pe rafturi. PRICE - un suc făcut doar din conservanți și apă Haideți să vedem ce conține PRICE - băutură răcoritoare carbogazoasă cu îndulcitori și aromă de fructe de pădure. Elvira Grosu, inginer în chimia alimentelor, ne-a dezvăluit ce conține această băutură. Deși pe etichetă scrie cu litere de-o șchioapă “fructe de pădure”, acest produs nu conține nici un gram de suc de fructe de pădure. Haideți să analizăm eticheta. Sucul are în compoziție „apă” - probabil singurul element natural, dioxid de carbon, care dă sifonare produsului, „acidifiant” - aici nu se spune care este tipul de acidifiant: respectiv acid ascorbic sau acid citric, „aromă identic naturală” - cu alte cuvinte - o aromă sintetică, „ciclamat de sodiu” - un conservant, „benzoat de sodiu” - o substanță care se folosea și în industria alimentară de pe vremea lui Ceaușescu, „azorubină” - un conservant pentru culoare. Deci, un produs care nu are nimic natural. Andreea IACOB