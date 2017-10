Unde nu-i buget, vai de programe!

Deși trec prin vremuri forfetare, în care statul ia de la ei și fie nu le dă nimic în schimb, fie le dă mai puțin, managerii constănțeni au găsit resurse pentru a se înscrie pe listele de finanțare ale Ministerului IMM-urilor. O simplă scanare a listelor cu firmele înscrise relevă sărăcia cronică a bugetului de stat: prea multe firme, prea puțini bani. S-a întâmplat exact invers față de ce promitea Constantin Niță, ministrul de resort. La numirea sa în funcție, Niță spunea că „fie ajutăm câteva sute de mii de firme, fie nu facem nimic”. Prea puțini bani, prea multe dosare Spre exemplu, pentru programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață au fost depuse 979 de dosare, din care doar 170 au fost acceptate la depunere, cu termenul limită de 28 mai. Restul au intrat pe o listă de așteptare și vor putea beneficia de alocațiile financiare de la stat în cazul în care cineva renunță sau este respins. 40 de firme constănțene au depus dosare pentru acest program, solicitând finanțări cuprinse între 5.000 și 50.000 lei. În total, IMM-urile locale au solicitat 1.648.782 lei, bugetul total al programului fiind de numai 6.570.000 lei. „A fost cel mai accesat program. În limita bugetului vor fi sprijiniți primii înscriși. Oricum, față de anul trecut, interesul managerilor a fost mult mai ridicat”, a declarat, pentru Cuget Liber, Roxana Buhaiev, consilier în cadrul Oficiului Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație (OTIMMC) Constanța. Situația este identică și în cazul programului care sprijină accesul micilor întreprinzători la consultanță: 1.034 de dosare depuse, din care doar 135 au fost acceptate în primă fază. Programul are un buget de 1.080.000 lei, firmele putând obține vouchere în valoare de maximum 15.000 lei/beneficiar, care acoperă până la 75% din costul serviciilor de consultanță dorite. Un calcul simplu arată că dacă 1.000 de firme solicită ajutorul maxim, bugetul programului este depășit instantaneu de 15 ori. Reinvestește cine poate Mai liniștiți pot sta cei care au aplicat pe programele „de nișă” ale ministerului, cum sunt cel pentru meșteșugari și artizani și cel care sprijină firmele prin fonduri acordate în limita profitului brut reinvestit. Astfel, pe programul dedicat dezvoltării meșteșugurilor și artizanatului au fost depuse 146 de dosare, din care 88 au fost acceptate. Șapte dosare au fost depuse de constănțeni, suma totală solicitată fiind de 98.600 lei (Asociația Tomis Art – 10.000 lei, IF Zoga Teodor – 11.050 lei, IF Roșu Ioan – 12.550 lei, Patronatul PCMP APP Dobrogea – 20.000 lei, SC Termo Mob Cons. – 20.000 lei, PFA Zoga Ilie – 13.000 lei și PFA Cucli Maria – 13.000 lei). Programul are un buget de 1.080.000 lei, sprijinul acordat fiind de cel mult 20.000 lei/beneficiar (maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile). Pe programul „Profitul Reinvestit” au fost depuse deja 376 de dosare, din care 111 au trecut de prima fază de evaluare. IMM-urile constănțene sunt „responsabile” pentru 14 dosare, dintre care nouă au fost acceptate, restul de cinci fiind trecute pe lista de așteptare. Firmele care s-au înscris au cerut 638.917 lei, după cum urmează: SC Paradox Company – 5.334 lei, SC Ideea Zone – 1.793 lei, SC Domus Nuvo – 100.000 lei, SCM Recycling – 25.905 lei, SC Miranex Advertising – 10.171 lei, SC Neco Metropol – 16.237 lei, SC Insert – 13.262, SC Pet Communications – 43.483 lei, SC Construcții și Echipamente – 49.449 lei, SC Shark, SC Argenta și SC Comat – 100.000 lei fiecare, Wind Power Energy – 72.283 lei și SC Crizantema de Argint – 1.000 lei. Bugetul alocat acestui program, în 2009, este de 2.880.000 lei, sumele profit reprezentând 16% din profitul realizat și cheltuit în 2008, dar nu mai mult de 100.000 lei/firmă. Transfera-m-aș și n-am cui În concluzie, din cele șase programe lansate în acest an de Ministerul IMM-urilor, cinci au devenit inactive la nici 10 zile de la lansare, datorită nevoii de finanțare din segmentul micilor întreprinzători și din cauza bugetului infim alocat. Singurul program care a mai rămas funcțional este cel care sprijină costurile de transfer al afacerilor. Bugetul este de 180.000 lei, însă problema este următoarea: cei mai mulți manageri închid de tot firmele sau își suspendă activitatea, în așteptarea unor vremuri mai bune, de transfer nici că se pune problema. Nu pentru că n-ar vrea nimeni să vândă, ci pentru că puțini sunt cei care se încumetă să cumpere.