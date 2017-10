Una din membrele grupului Pussy Riot ar putea fi eliberată condiţionat

Una din membrele grupului Pussy Riot ar putea fi eliberată condiționat

Una din tinerele componente ale grupului Pussy Riot, Nadejda Tolokonikova, care ispășește o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru o „rugăciune punk” împotriva lui Putin, a depus o cerere de eliberare condiționată care ar putea fi pusă în aplicare destul de repede, a anunțat, ieri, avocata sa, citată de AFP.Irina Krunova a depus cererea clientei sale la tribunalul din Mordovia (regiune aflată la 640 km est de Moscova), unde este deținută tânăra din Pussy Riot, a declarat avocata în cotidianul Kommersant. Un purtător de cuvânt al tribunalului a confirmat pentru agenția Interfax că dosarul a fost înregistrat miercuri seară, acesta putând fi examinat într-o lună. Nu a fost precizată nicio dată.„Nadejda Tolokonikova are toate motivele să beneficieze de o eliberare condiționată”, în măsura în care nu avut conflicte cu administrația închisorii și cu deținutele, a spus avocata în Kommersant. „În plus, are un copil mic, este integrată în societate și are o propunere de loc de muncă de îndată ce va fi eliberată”, a adăugat avocata, precizând că mai multe galerii de artă s-au arătat gata să o angajeze pe clienta sa.Potrivit legislației ruse, orice condamnat poate beneficia de eliberare condiționată dacă a ispășit jumătate din pedeapsă, acesta fiind cazul Nadejdei Tolokonikova.