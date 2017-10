Un tramvai vechi de 30 de ani a luat foc pe o stradă din Constanţa

Un tramvai vechi de 30 de ani a luat foc pe o stradă din Constanța

Un tramvai plin cu oameni a luat foc pe o stradă principală din Constanța, călătorii fiind nevoiți să spargă geamurile pentru a se salva deoarece toate ușile se blocaseră. În cursul zilei de ieri, în jurul orei 14,30, tramvaiul 182 circula pe linia 102, la comandă aflându-se Aurora Trăncuță, de 39 de ani, din Constanța. La scurt timp după ce tramvaiul a plecat din stația de la școala 23, îndreptându-se spre cea de pe Eliberării, vehiculul a luat foc instantaneu, din cauza unui scurtcircuit produs la cabina vatmanului. Mijlocul de transport s-a umplut imediat de fum înecăcios, călătorii intrând în panică, cu atât mai mult cu cât toate ușile se blocaseră și nimeni nu putea coborî. Speriați, oamenii au reușit să spargă geamurile și să-și salveze viețile. În tot acest timp, vatmanul tramvaiului, Aurora Trăncuță, a încercat din răsputeri să deschidă ușile tramvaiului, însă toate comenzile se blocaseră. Ea a anunțat imediat dispeceratul, după care s-a salvat, fiind ajutată de alți oameni să iasă din tramvai. Potrivit medicilor de la Ambulanță, sosiți la fața locului, niciun călător nu a fost rănit și nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea, viața vatmanului este în afara oricărui pericol. În schimb, Aurora Trăncuță, care se afla la comandă, era foarte speriată, fiind nevoie ca medicii să o liniștească prin administrarea unui calmant. Cu toate acestea, nefericitul eveniment o afectase pe vatmaniță care, fără să-și dea seama că putea chiar să-și piardă viața, repeta neîncetat, cu lacrimi în ochi, că i-au ars toate hainele și poșeta în care se aflau mai multe documente importante. Fără victime și cu o vechitură mai puțin în curtea RATC Tramvaiul, care are o vechime de 30 de ani, a fost distrus în proporție de 90%. Mijlocul de transport în comun a fost cumpărat în urmă cu zece ani din Germania, unde avea deja o vechime de 20 de ani. Potrivit mai multor martori prezenți la fața locului, vehiculul n-ar fi ars așa de mult dacă pompierii ar fi venit mai repede la fața locului. „Ne-am speriat foarte tare când am văzut că vehiculul a fost cuprins de flăcări, iar oamenii fugeau de-acolo care cum puteau, făcându-și cruce că au scăpat cu viață. Deși incendiul a fost anunțat de cel puțin cinci persoane, pompierii au venit foarte greu. Noi am sărit cu mai multe extinctoare, dar nu am putut face mare lucru” a declarat unul dintre martorii prezenți la fața locului. La închiderea ediției, reprezentanții RATC se aflau încă la locul incendiului, directorul instituției, Dumitru Coiciu, declarând că este foarte mâhnit de cele întâmplate, dar că este fericit că nu au fost victime. El a precizat că tramvaiul a fost construit în anul 1978 și a fost adus la Constanța în anul 1999. Totodată, Coiciu a precizat că paguba înregistrată în urma acestui eveniment este de numai 1.500-2.000 de lei.