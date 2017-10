Un taximetrist băut a provocat un accident, iar apoi s-a spânzurat

Ştire online publicată Vineri, 05 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un taximetrist din Argeș care consumase băuturi alcoolice a lovit, joi seară, două mașini pe o stradă din Pitești, avariindu-le, astfel că polițiștii i-au reținut permisul de conducere, iar ulterior bărbatul a plecat acasă, unde a continuat să bea împreună cu prietenii, după care s-a spânzurat.Potrivit reprezentanților Poliției Județene Argeș, taximetristul consumase băuturi alcoolice, având o îmbibație de 0,89 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, transmite Mediafax."Accidentul a avut loc pe Calea Craiovei din municipiul Pitești, iar din coliziune nu au rezultat victime. Primele cercetări au arătat că taximetrul, aparținând unei firme din Mioveni, a lovit în spate un autoturism care semnalizase schimbarea direcției de mers spre stânga al cărui șofer acorda în acel moment prioritate mașinii din față, ulterior autoturismul lovit de taximetru fiind proiectat într-o altă mașină. Taximetristul era sub influența băuturilor alcoolice, având o îmbibație de 0,89 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Argeș, comisar-șef Dănuț Dinu. După accident, taximetristul a susținut că nu a consumat băuturi alcoolice, recunoscând apoi că a băut două beri din cauza unui "necaz". "Sunt din anul 2000 taximetrist și nu am mai avut până acum niciun accident. Nu am băut, voi spuneți că am băut. Recunosc că am avariat două mașini. Nu aveam clienți în mașină în acel moment. Voi contesta rezultatul etilotestului. De unde știți că eram băut, există și prezumția de nevinovăție. Am mâncat două mere care au fermentat.(...).Am avut un necaz și am băut și eu două beri", a spus șoferul implicat în accident. Șoferul a fost dus la Spitalul Județean de Urgență din Pitești, unde i s-au recoltat probe de sânge.Ulterior, bărbatul a plecat acasă, la Mioveni, unde a continuat să bea împreună cu prietenii, iar la un moment dat le-a spus acestora că lipsește câteva momente pentru a merge la toaletă, de unde însă nu s-a mai întors.Prietenii au sesizat că bărbatul întârzie, astfel că au mers la toaletă unde l-au găsit spânzurat.Aceștia au sunat la numărul de urgență 112 pentru a solicita intervenția unei ambulanțe, dar echipajul medical a constatat doar decesul bărbatului."În ultima vreme era foarte abătut și obosit, pleca la ora 5.00 și venea seara târziu, pe la 8.00. Făcea curse la București și era mai mereu grăbit și supărat. Probabil că a avut o supărare mare, numai el poate să știe ce a avut și ce s-a întâmplat. Era glumeț, era băiat bun, nu știu ce necazuri a avut, sunt stupefiat", a declarat unul dintre vecinii taximetristului.Polițiștii au spus că la cercetarea la fața locului nu a fost găsit un bilet de adio și este posibil ca sancțiunea pecuniară și faptul că i-a fost reținut permisul de conducere să-l fi supărat atât de mult încât să-l determine să recurgă la acest gest."Cea mai probabilă este ipoteza sinuciderii. Dânsului i s-a întocmit dosar de cercetare penală cu câteva ore mai devreme după ce a comis un accident rutier fără victime ce-i drept, însă era în stare de ebrietate. I se recoltaseră probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, urma să răspundă și pecuniar, să suporte toate pagubele provocate autoturismelor, toate acestea, probabil au amplificat presiunea psihică și a cedat", a declarat comisar-șef Dănuț Dinu.