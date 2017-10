Un tată de gemeni din Constanţa solicită indemnizaţie dublă pentru copiii lui

Un tată de gemeni din Constanța solicită indemnizație dublă pentru copiii lui

Încurajat de faptul că instanța a dat câștig de cauză mamei tripleților din Aiud, care a obținut indemnizație pentru fiecare dintre copiii ei, un bărbat din Constanța a dat în judecată Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Constanța (AJPS), cerând indemnizație de creștere a copilului dublă pentru gemeni. Yalcin Asan și Adel Asan sunt părinți de gemeni și beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului de 600 lei, însă consideră că sunt nedreptățiți. Au doi copii, prin urmare, trebuie să primească 1.200 lei. Pentru că avea dreptul la contestație, tatăl a depus o plângere la AJPS, la începutul anului, în care făcea referire la faptul că agenția i-a stabilit o indemnizație de 600 de lei, deși el are doi minori în creștere. „Vom merge până la capăt!” După ce tatăl gemenilor a contestat decizia AJPS Constanța, răspunsul primit l-a deranjat: „Mi-au formulat răspuns la petiție. Ori eu nu am făcut petiție, am făcut contestație, sunt două lucruri distincte”. „Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului sau, după caz, stimulent lunar, se cuvin pentru fiecare dintre primele trei nașteri survenite după data de 1 ianuarie 2006. Drept urmare, pentru gemeni, tripleți etc. se acordă o singură indemnizație”, se arată în răspunsul semnat de Ana Dancea, directorul executiv adjunct al agenției. Părinții gemenilor consideră legea discriminatorie atunci când vine vorba de nașterea concomitentă și vor, pentru fetița și băiețelul de șase luni, mai mulți bani. „Să zicem că eram o familie săracă și dădeam copiii spre adopție, unul ajungea la o familie și celălalt la o alta. Fiecare familie ar fi primit acei 600 lei, nu?”, ne spune Yalcin Asan. Avocatul soților a înaintat procedura la tribunal și speră să aibă câștig de cauză. „Aștept să văd când va fi prima înfățișare și cum se va derula procesul. Orice ar fi, vom merge până la capăt!”, a precizat tatăl gemenilor. Alți șapte părinți au făcut contestații Mariana Fătu, purtătorul de cuvânt al AJPS Constanța ne-a spus că în baza de date a agenției sunt înregistrate șapte contestații ale părinților care doresc indemnizație de creștere pentru fiecare copil în parte. „Să ne dea în judecată. E dreptul lor. Noi aplicăm articolul 6 din Ordonanța de Guvern nr. 149/2005 și articolul 2, alineatul 1 din Hotărârea de Guvern nr. 1025/2008. Până la emiterea unei noi hotărâri, noi respectăm cazul nominal”, a declarat Mariana Fătu. Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză Ionelei Mariana Danciu, mama tripleților din Aiud. În fața magistraților, femeia a invocat Ordonanța de Urgență 148/2005, care spune că indemnizația lunară se raportează la numărul de copii născuți. Părinții gemenilor nu sunt interesați neapărat de bani, însă, atâta timp cât este dreptul lor, nu au motive să renunțe. Potrivit lui Yalcin Asan, „Dacă voi câștiga eu, o să fie de bun augur și pentru alții. În acest sens, dacă mai sunt părinți care se consideră nedreptățiți, propun să discutăm, să facem un e-mail comun, să ne ajutăm”.