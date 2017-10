Un sat indian și-a schimbat numele în 'Trump'

Vineri, 23 Iunie 2017

La New York există Trump Tower, iar în marile orașe ale lumii există hotelurile Trump. De acum încolo va exista și satul Trump, un cătun din India care și-a schimbat numele pentru a-l omagia pe președintele american, relatează Agerpres.ro.Marora, o localitate săracă și rurală din statul Haryana (nord), vecin cu New Delhi, s-a redenumit vineri "satul Trump", gest care se vrea un omagiu pentru liderul de la Casa Albă, cu câteva zile înainte de deplasarea în SUA a prim-ministrului indian Narendra Modi.O pancartă gigantică cu mesajul "Bine ați venit în satul Trump", pe care se află o fotografie a miliardarului american surâzător, a fost dezvelită în cătun. Postere cu locatarul de la Casa Albă sunt dispuse peste tot prin micul sat de circa 20 de case de pământ.Chiar dacă ceremonia de schimbare a numelui a fost prezidată de șefii comunității și de un ONG indian, numele "Trump" nu este încă unul oficial, pentru că guvernul nu s-a exprimat în acest sens.Localnicul Aziz Ahmed nu se îndoiește că noul nume ve rămâne în uz."Oamenii îl vor numi satul Trump. Toată lumea din sat este foarte mulțumită", a declarat el.Ideea a venit din partea fondatorului unui ONG care colaborează cu locuitorii pentru a instala toalete în localitate, care a sugerat-o consiliului local. Bindeshwar Pathak spune că a avut această inspirație cu prilejul unei vizite recente în SUA. "Eram pe cale să țin un discurs acolo și mi-am zis: 'De ce să nu botezăm satul cu numele Trump?'", a povestit el pentru AFP.Aliată veche a Uniunii Sovietice și apoi a Rusiei, India s-a apropiat progresiv de SUA de la începutul secolului. Gigantul demografic de 1,25 de miliarde de locuitori încearcă să atragă investiții străine în țara sa și să stabilească legături comerciale cu Occidentul.În cadrul acestei apropieri a relațiilor dintre Washington și New Delhi, prim-ministrul Narendra Modi efectuează duminică și luni o vizită în SUA, prilej cu care se va întâlni pentru prima dată cu președintele american Donald Trump.